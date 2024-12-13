Sim, o HeyGen permite que organizações produzam anúncios de serviço público de alta qualidade de forma rápida e acessível para a temporada de furacões. Com controles de branding, você pode manter a identidade da sua organização enquanto compartilha informações críticas para ajudar as comunidades a montar um kit e conhecer seus riscos. Isso garante mensagens consistentes e confiáveis durante tempos de potencial crise.