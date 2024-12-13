Crie Vídeos de Visão Geral do HRIS: Rápido, Envolvente e Impulsionado por IA

Simplifique o treinamento de RH e aumente o engajamento dos funcionários transformando texto em vídeos envolventes de visão geral do HRIS usando o Texto-para-vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 90 segundos sobre o HRIS para novos contratados, cobrindo recursos essenciais de autoatendimento, como solicitações de folga e inscrição em benefícios. Este vídeo deve adotar um estilo visual acolhedor e envolvente, com texto amigável na tela e uma narração calorosa, promovendo uma experiência positiva de integração de funcionários. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar a narrativa de forma eficiente e garantir que todas as legendas sejam produzidas automaticamente para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 2 minutos para todos os funcionários, explicando as novas regulamentações de privacidade de dados dentro do HRIS. O vídeo precisa de um estilo visual autoritário, mas acessível, usando branding corporativo consistente e filmagens profissionais de banco de imagens da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apoiado por uma narração precisa. Empregue os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para manter a consistência da marca enquanto entrega vídeos críticos de visão geral impulsionados por IA sobre conformidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a gerentes de RH e especialistas em L&D, mostrando a facilidade de criar conteúdo envolvente para introduções de módulos do HRIS. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e moderno com cortes rápidos e música de fundo animada, enfatizando personalização e eficiência. Demonstre como os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen permitem uma implantação rápida e utilize o redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em múltiplas plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Como Criar Vídeos de Visão Geral do HRIS

Gere rapidamente vídeos de treinamento do HRIS envolventes e impulsionados por IA para uma integração de funcionários e conformidade sem complicações usando nossa plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Desenvolva seu conteúdo e transforme seu texto em vídeo envolvente com nosso recurso de Texto-para-vídeo, ideal para vídeos de treinamento do HRIS.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar seus vídeos de visão geral do HRIS, garantindo uma experiência profissional e relacionável.
3
Step 3
Personalize com Facilidade
Enriqueça seu vídeo aplicando modelos personalizáveis, adicionando branding e gerando narrações para tornar seu conteúdo verdadeiramente único e envolvente para as equipes de RH.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de visão geral do HRIS impulsionados por IA e exporte-os facilmente para distribuição, perfeito para integração de funcionários e treinamento de conformidade.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de visão geral do HRIS?

A HeyGen é uma plataforma de vídeo avançada de IA que permite que as equipes de RH criem vídeos de visão geral do HRIS de forma eficiente. Com capacidades de Texto-para-vídeo e avatares de IA, você pode transformar roteiros em conteúdo envolvente rapidamente.

Quais recursos específicos a HeyGen oferece para a produção de vídeos de treinamento técnico do HRIS?

A HeyGen oferece recursos robustos para a produção de vídeos de treinamento técnico do HRIS, incluindo avatares de IA avançados e geração precisa de narração. Ela também fornece legendas automáticas e modelos personalizáveis para garantir experiências de aprendizado abrangentes e acessíveis.

Por que escolher a HeyGen para melhorar o engajamento dos funcionários com conteúdo de treinamento do HRIS?

A HeyGen ajuda a aumentar o engajamento dos funcionários ao permitir a criação de vídeos de treinamento do HRIS dinâmicos e visualmente ricos. Utilize avatares de IA profissionais e uma biblioteca de mídia para produzir conteúdo envolvente que captura a atenção e melhora a retenção de aprendizado para integração de funcionários e treinamento de conformidade.

A HeyGen oferece suporte a branding e escalabilidade para iniciativas de vídeo do HRIS?

Sim, a HeyGen oferece suporte total a controles de branding, permitindo que as equipes de RH incorporem logotipos e cores personalizadas em seus vídeos de treinamento do HRIS. Os modelos personalizáveis da plataforma e o suporte multilíngue também facilitam a escalabilidade do seu conteúdo de vídeo globalmente, mantendo a consistência da marca.

