Crie Vídeos de Visão Geral do HRIS: Rápido, Envolvente e Impulsionado por IA
Simplifique o treinamento de RH e aumente o engajamento dos funcionários transformando texto em vídeos envolventes de visão geral do HRIS usando o Texto-para-vídeo da HeyGen.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de treinamento de 90 segundos sobre o HRIS para novos contratados, cobrindo recursos essenciais de autoatendimento, como solicitações de folga e inscrição em benefícios. Este vídeo deve adotar um estilo visual acolhedor e envolvente, com texto amigável na tela e uma narração calorosa, promovendo uma experiência positiva de integração de funcionários. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar a narrativa de forma eficiente e garantir que todas as legendas sejam produzidas automaticamente para acessibilidade.
Produza um vídeo de treinamento de conformidade de 2 minutos para todos os funcionários, explicando as novas regulamentações de privacidade de dados dentro do HRIS. O vídeo precisa de um estilo visual autoritário, mas acessível, usando branding corporativo consistente e filmagens profissionais de banco de imagens da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apoiado por uma narração precisa. Empregue os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para manter a consistência da marca enquanto entrega vídeos críticos de visão geral impulsionados por IA sobre conformidade.
Desenhe um vídeo promocional de 45 segundos direcionado a gerentes de RH e especialistas em L&D, mostrando a facilidade de criar conteúdo envolvente para introduções de módulos do HRIS. Este vídeo deve apresentar um estilo visual dinâmico e moderno com cortes rápidos e música de fundo animada, enfatizando personalização e eficiência. Demonstre como os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen permitem uma implantação rápida e utilize o redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em múltiplas plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Simplifique a Criação de Conteúdo de Treinamento do HRIS.
Produza de forma eficiente vídeos de treinamento abrangentes do HRIS e cursos educacionais, garantindo uma mensagem consistente em toda a sua organização.
Melhore o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Utilize vídeo impulsionado por IA para criar visões gerais envolventes do HRIS, aumentando significativamente a retenção e compreensão dos funcionários sobre novos sistemas.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de visão geral do HRIS?
A HeyGen é uma plataforma de vídeo avançada de IA que permite que as equipes de RH criem vídeos de visão geral do HRIS de forma eficiente. Com capacidades de Texto-para-vídeo e avatares de IA, você pode transformar roteiros em conteúdo envolvente rapidamente.
Quais recursos específicos a HeyGen oferece para a produção de vídeos de treinamento técnico do HRIS?
A HeyGen oferece recursos robustos para a produção de vídeos de treinamento técnico do HRIS, incluindo avatares de IA avançados e geração precisa de narração. Ela também fornece legendas automáticas e modelos personalizáveis para garantir experiências de aprendizado abrangentes e acessíveis.
Por que escolher a HeyGen para melhorar o engajamento dos funcionários com conteúdo de treinamento do HRIS?
A HeyGen ajuda a aumentar o engajamento dos funcionários ao permitir a criação de vídeos de treinamento do HRIS dinâmicos e visualmente ricos. Utilize avatares de IA profissionais e uma biblioteca de mídia para produzir conteúdo envolvente que captura a atenção e melhora a retenção de aprendizado para integração de funcionários e treinamento de conformidade.
A HeyGen oferece suporte a branding e escalabilidade para iniciativas de vídeo do HRIS?
Sim, a HeyGen oferece suporte total a controles de branding, permitindo que as equipes de RH incorporem logotipos e cores personalizadas em seus vídeos de treinamento do HRIS. Os modelos personalizáveis da plataforma e o suporte multilíngue também facilitam a escalabilidade do seu conteúdo de vídeo globalmente, mantendo a consistência da marca.