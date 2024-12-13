O HeyGen simplifica a produção de conteúdo de vídeo de treinamento liderado por funcionários ao transformar roteiros em vídeos dinâmicos sem esforço. Isso permite que seu departamento de RH desenvolva e distribua rapidamente programas de treinamento vitais com avatares de IA, reduzindo o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção tradicional de vídeos.