Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo essencial de Orientação de RH de 45 segundos para todos os novos contratados em um ambiente corporativo grande, apresentando informações-chave de políticas com uma estética limpa e profissional e narração clara e informativa. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e inclua legendas para acessibilidade, tornando o processo de integração perfeito e abrangente.
Desenhe um vídeo de integração envolvente de 30 segundos para posições de nível inicial, visando aumentar o engajamento dos funcionários destacando a colaboração em equipe e a missão da empresa com visuais dinâmicos e um estilo de áudio energético. Aproveite os modelos de vídeo personalizáveis da HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para criar rapidamente uma experiência visualmente atraente.
Crie um vídeo detalhado de orientação de RH de 90 segundos especificamente para novos recrutas de gestão, explicando pacotes de benefícios avançados e expectativas de liderança com um estilo visual corporativo polido e uma narração tranquilizadora e autoritária. Este vídeo deve criar efetivamente vídeos de orientação de RH que contribuam para a retenção de funcionários, utilizando os avatares de IA da HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para várias plataformas internas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Otimize a Criação de Conteúdo de RH.
Crie e entregue eficientemente vídeos abrangentes de orientação de RH para todos os novos contratados, garantindo uma mensagem consistente.
Melhore o Engajamento de Novos Contratados.
Aumente as taxas de engajamento e retenção de novos funcionários com experiências de integração interativas e personalizadas impulsionadas por IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de orientação de RH envolventes?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de integração profissionais e envolventes rapidamente. Aproveite nossos recursos impulsionados por IA, incluindo porta-vozes de IA realistas e modelos de vídeo personalizáveis, para criar vídeos de boas-vindas personalizados que ressoam com novos contratados e aumentam o engajamento dos funcionários.
Quais recursos impulsionados por IA a HeyGen oferece para vídeos de integração?
A HeyGen fornece recursos robustos impulsionados por IA para revolucionar seus vídeos de integração. Utilize nossos avatares gerados por IA e capacidades avançadas de texto-para-vídeo para transformar roteiros simples em conteúdo visual dinâmico, completo com narrações multilíngues e legendas automáticas para equipes globais.
Os modelos de vídeo personalizáveis da HeyGen são adequados para vídeos de Orientação de RH?
Absolutamente, a HeyGen oferece uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo personalizáveis especificamente projetados para atender a várias necessidades de RH, incluindo vídeos abrangentes de Orientação de RH. Personalize-os facilmente com o logotipo e as cores da sua empresa para garantir uma cultura corporativa consistente e profissional desde o primeiro dia.
A HeyGen pode melhorar o engajamento e a retenção de funcionários através de seus vídeos?
Sim, ao permitir a criação de vídeos de boas-vindas personalizados e vídeos de integração envolventes, a HeyGen contribui significativamente para um maior engajamento e retenção de funcionários. Uma experiência de orientação bem produzida, informativa e acolhedora estabelece um tom positivo e integra efetivamente novos contratados à cultura da sua empresa.