Crie Vídeos de Transição de RH Facilmente com AI
Crie rapidamente vídeos profissionais de transição de RH que envolvem novos contratados e padronizam o treinamento com a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo de boas-vindas de 90 segundos para novos contratados, focando em tornar seus primeiros dias tranquilos e envolventes. O estilo visual deve ser moderno e inclusivo, apresentando diversos avatares AI em diferentes ambientes de trabalho, complementados por uma narração calorosa e convidativa. Este vídeo envolvente visa introduzir a cultura da empresa e os procedimentos iniciais, aproveitando os avatares AI do HeyGen para adicionar um toque humano sem filmagens tradicionais.
Desenvolva um vídeo vibrante de 45 segundos para transição de RH, destinado a especialistas e gerentes de RH, demonstrando como o conteúdo de marca pode ser facilmente criado para comunicações internas. O vídeo deve ter um estilo visual elegante e com a marca da empresa, com música de fundo animada e uma narração profissional, garantindo a consistência da marca em todos os materiais. Esta solução utiliza os extensos modelos e cenas de vídeo do HeyGen para montar rapidamente mensagens de alta qualidade e alinhadas à marca.
Produza um vídeo de treinamento detalhado de 2 minutos para equipes de treinamento e desenvolvimento, especificamente para transferência de conhecimento técnico em transições de turnos complexas. O estilo visual deve ser claro e instrutivo, incorporando gravações de tela detalhadas e visuais passo a passo, apoiados por uma narração calma, precisa e educacional. Este vídeo facilitará a integração aprimorada com o LMS, oferecendo conteúdo abrangente e de fácil compreensão, aprimorado pela geração avançada de narração do HeyGen para uma narração consistente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento na Integração de Funcionários.
Envolva novos contratados com vídeos dinâmicos de transição de RH com tecnologia AI, garantindo a retenção de informações críticas para uma transição suave e produtividade aprimorada.
Escale a Criação de Conteúdo de Transição de RH.
Produza rapidamente um grande volume de vídeos de transição de RH padronizados usando AI, alcançando todos os novos contratados de forma consistente, independentemente da localização.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar os fluxos de trabalho de criação de vídeos com tecnologia AI?
O HeyGen simplifica a criação de vídeos com tecnologia AI ao permitir que os usuários gerem vídeos profissionais diretamente de roteiros de texto, aproveitando ferramentas avançadas de AI, como avatares AI personalizáveis e narrações realistas. Este processo simplificado melhora significativamente a eficiência para várias aplicações, incluindo a criação de vídeos de treinamento.
Quais capacidades de AI o HeyGen oferece para personalização de vídeos e consistência de marca?
O HeyGen oferece robustas capacidades de AI para personalização de vídeos, incluindo uma ampla gama de avatares AI e narrações realistas que podem ser adaptadas para corresponder à sua marca. Nossas ferramentas de AI Generativa garantem a consistência da marca em todos os seus vídeos envolventes, até mesmo suportando recursos como sincronização labial e troca de rostos para personalização aprimorada.
O HeyGen pode integrar-se com sistemas de gestão de aprendizagem existentes para vídeos de treinamento?
Sim, o HeyGen é projetado para suportar uma integração perfeita com LMS, simplificando a distribuição de seus vídeos de treinamento e aprimorando a automação do fluxo de trabalho. Isso permite a geração e implantação de vídeos de ponta a ponta, garantindo que seus vídeos envolventes alcancem seu público de forma eficiente.
Quais recursos técnicos garantem qualidade e acessibilidade na saída de vídeo do HeyGen?
O HeyGen garante qualidade técnica e acessibilidade por meio de recursos como legendas geradas automaticamente e um tradutor de vídeo embutido, apoiando um público global. A plataforma também oferece redimensionamento flexível de proporção de aspecto, exportações e geração de fundo para manter padrões profissionais em todos os vídeos envolventes.