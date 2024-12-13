Crie Vídeos de Apoio Habitacional para Máximo Impacto

Simplifique o apoio habitacional complexo com vídeos envolventes. Aproveite o texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação rápida de conteúdo.

474/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 60 segundos do tipo 'como fazer', delineando os três primeiros passos para indivíduos acessarem recursos locais de apoio habitacional, com o objetivo de capacitar aqueles em necessidade com informações práticas. Empregue uma apresentação visual limpa, no estilo infográfico, com uma narração calma e tranquilizadora para guiar os espectadores por cada etapa. Aproveite o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente a estrutura inicial do vídeo e garantir a entrega precisa das informações para esses vídeos de apoio habitacional.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 30 segundos introduzindo o conceito de 'zero funcional' na solução da falta de moradia, direcionado a autoridades governamentais locais e formuladores de políticas. O design visual deve ser moderno e focado em dados, incorporando animações sutis para destacar estatísticas chave, acompanhado por um tom de áudio autoritário, mas esperançoso. Use a geração de narração da HeyGen para produzir uma narrativa polida e consistente que transmita urgência e possibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 40 segundos fornecendo uma visão geral amigável das opções de habitação acessível disponíveis, especificamente para famílias e indivíduos de baixa renda que possam ser novos na navegação desses sistemas. A estética visual deve ser acolhedora e convidativa, usando imagens relacionáveis e uma melodia de fundo suave, enquanto o conteúdo falado permanece direto. Garanta acessibilidade utilizando o recurso de legendas/captions da HeyGen, tornando a informação clara para todos os espectadores.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Apoio Habitacional

Aproveite vídeos envolventes para comunicar efetivamente informações vitais de apoio habitacional, melhorando a compreensão e acessibilidade para aqueles em necessidade.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Delimite informações chave para seu vídeo de apoio habitacional, depois transforme seu texto em conteúdo de vídeo envolvente usando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen.
2
Step 2
Selecione Visuais e Vozes
Enriqueça sua mensagem selecionando de uma gama diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem e transmitir detalhes críticos de apoio habitacional de forma profissional.
3
Step 3
Adicione Melhorias
Refine seus vídeos educacionais com narração clara usando a geração de narração e garanta acessibilidade incluindo legendas automáticas para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu conteúdo de vídeo envolvente e prepare-o para distribuição usando redimensionamento de proporção e exportações para se adequar a várias plataformas, apoiando sua missão de acabar com a falta de moradia.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais

.

Gere rapidamente vídeos e clipes envolventes para mídias sociais para compartilhar informações cruciais de apoio habitacional e alcançar um público mais amplo de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

A HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de apoio habitacional?

Sim, a HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais de apoio habitacional e vídeos educacionais usando avatares de IA e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso capacita as organizações a produzir rapidamente conteúdo de vídeo envolvente para recursos de apoio cruciais voltados para resolver a falta de moradia.

Que tipos de conteúdo de vídeo podem ser produzidos com a HeyGen para iniciativas habitacionais?

Com a HeyGen, você pode facilmente produzir uma variedade de conteúdos de vídeo, incluindo vídeos educacionais, vídeos explicativos e vídeos do tipo 'como fazer', para apoiar habitação acessível e abordagens Housing First. Esses vídeos de treinamento são ideais para informar comunidades e equipes de apoio sobre processos habitacionais cruciais.

A HeyGen oferece opções de branding e recursos de acessibilidade para organizações de apoio habitacional?

Sim, a HeyGen fornece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em todos os seus vídeos de apoio habitacional. Além disso, legendas automáticas e captions aumentam a acessibilidade para um público mais amplo, garantindo que seus recursos de apoio sejam universalmente compreendidos.

Como a HeyGen apoia a distribuição de conteúdo de vídeo para iniciativas habitacionais?

A HeyGen facilita a criação e exportação de vídeos em vários formatos de proporção, otimizados para plataformas como o YouTube, ajudando organizações de apoio habitacional a alcançar um público mais amplo. Compartilhar seu conteúdo de vídeo de forma eficiente garante que informações vitais e recursos de apoio sejam amplamente acessíveis para aqueles que trabalham para acabar com a falta de moradia.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo