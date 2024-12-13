A HeyGen facilita a criação e exportação de vídeos em vários formatos de proporção, otimizados para plataformas como o YouTube, ajudando organizações de apoio habitacional a alcançar um público mais amplo. Compartilhar seu conteúdo de vídeo de forma eficiente garante que informações vitais e recursos de apoio sejam amplamente acessíveis para aqueles que trabalham para acabar com a falta de moradia.