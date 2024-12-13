Absolutamente. A HeyGen oferece ferramentas extensivas para personalizar o conteúdo do vídeo para vídeos de treinamento de segurança eficazes. Você pode facilmente modificar roteiros personalizáveis, escolher entre uma ampla gama de visuais e incorporar sua marca para garantir que seu treinamento de segurança esteja perfeitamente alinhado com os requisitos da sua organização, especialmente no que diz respeito a materiais perigosos.