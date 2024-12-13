O HeyGen se destaca como Criador de Vídeos de Treinamento de Serviços de Hospitalidade ao produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade com recursos essenciais como legendas para acessibilidade. Embora o HeyGen se concentre na geração de vídeos, os vídeos profissionais resultantes podem ser integrados perfeitamente em plataformas que suportam elementos interativos, aprimorando seus vídeos de treinamento sob demanda.