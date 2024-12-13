Crie Vídeos Essenciais para Anfitriões: Impulsionados por IA e Profissionais

Transforme seu texto em vídeos envolventes para marketing e treinamento com a capacidade de Texto para Vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessário um vídeo de treinamento de 2 minutos para profissionais de L&D corporativos, explicitamente delineando a criação de vídeos essenciais para anfitriões para o desenvolvimento de habilidades. Este vídeo exige um estilo visual claro e instrutivo, incorporando gravações de tela do uso da plataforma e sobreposições de texto explicativo, tudo entregue por uma voz de IA paciente e informativa. O recurso de Texto para Vídeo da HeyGen a partir de um roteiro será central para converter planos de aula, complementado por legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Como as equipes de marketing podem criar vídeos profissionais rapidamente? Desenvolva um vídeo conciso de 60 segundos demonstrando um fluxo de trabalho eficiente para produzir conteúdo de marca usando ferramentas impulsionadas por IA. A apresentação visual deve ser dinâmica e visualmente atraente, utilizando cores vibrantes e edição rápida, acompanhada por uma voz de IA enérgica e persuasiva. Integre os extensos Modelos & cenas e suporte de Biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para mostrar a montagem rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo focado de 1 minuto para gerentes de produto, ilustrando como aproveitar efetivamente um Ator de Voz de IA para demonstrações rápidas de produtos e criação de vídeos técnicos. O vídeo requer um estilo visual nítido e direto, enfatizando elementos da interface do produto e destaques de recursos principais, sublinhados por uma voz de IA autoritária e clara. Utilize a geração precisa de Narração da HeyGen e o redimensionamento e exportação flexíveis de Proporção de Aspecto para adaptar o conteúdo para várias plataformas.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos Essenciais para Anfitriões

Produza facilmente vídeos dinâmicos, liderados por anfitriões, para marketing, treinamento ou vendas. Nossas ferramentas impulsionadas por IA simplificam a criação de vídeos profissionais em apenas alguns passos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo. Nosso poderoso Gerador de Texto para Vídeo transformará seu texto em conteúdo visual envolvente para seu vídeo essencial para anfitriões.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de Avatares de IA para ser o apresentador do seu vídeo. Você também pode emparelhar seu avatar escolhido com um Ator de Voz de IA com som natural para narrar seu roteiro.
3
Step 3
Personalize Sua Cena
Enriqueça seu vídeo com fundos personalizados, música e elementos de marca. Utilize nossos modelos intuitivos e controles de marcação para alinhar seu conteúdo com sua mensagem única.
4
Step 4
Gere e Exporte
Produza seu vídeo essencial para anfitriões de alta qualidade com um único clique. Exporte facilmente em várias proporções de aspecto para compartilhamento perfeito em plataformas, criando vídeos profissionais.

Produza Atualizações Envolventes para Mídias Sociais

Produza Atualizações Envolventes para Mídias Sociais

Gere rapidamente vídeos profissionais e de marca para mídias sociais, mantendo seu público informado e engajado com atualizações e dicas essenciais para anfitriões.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para criação de vídeos?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas impulsionadas por IA para simplificar a criação de vídeos profissionais. Sua plataforma apresenta Avatares de IA realistas e um sofisticado Gerador de Texto para Vídeo, transformando roteiros em conteúdo de vídeo envolvente sem esforço.

Posso personalizar Avatares de IA e narrações com a tecnologia da HeyGen?

Absolutamente, a HeyGen permite ampla personalização de seus Avatares de IA e oferece uma gama diversificada de opções de Ator de Voz de IA para corresponder à identidade única da sua marca. Você pode criar vídeos essenciais para anfitriões que se alinham perfeitamente com sua visão.

Qual é o processo para criar vídeos a partir de texto usando a HeyGen?

O Gerador de Texto para Vídeo da HeyGen torna a criação de vídeos simples: basta inserir seu roteiro, selecionar um Avatar de IA e escolher uma voz. As ferramentas impulsionadas por IA da HeyGen então transformam rapidamente seu texto em um vídeo polido e profissional.

A HeyGen fornece ferramentas para melhorar a acessibilidade e a marcação de vídeos?

Sim, a HeyGen melhora a acessibilidade de vídeos com seu Gerador de Legendas de IA integrado, adicionando automaticamente legendas precisas ao seu conteúdo. Além disso, opções robustas de Marcação & Personalização garantem que seus vídeos profissionais mantenham uma identidade de marca consistente em todas as plataformas.

