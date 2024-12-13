Crie Vídeos de Orientação de Hospitalidade: Aumente o Engajamento

Simplifique sua integração de hospitalidade com avatares de IA para criar vídeos de treinamento envolventes e consistentes que aumentam a retenção de funcionários.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento instrucional de 90 segundos focado em padrões críticos de atendimento ao cliente e protocolos de segurança para toda a equipe de hospitalidade. Este vídeo deve utilizar os Modelos e cenas do HeyGen para uma apresentação estruturada, apresentando demonstrações claras e legendas nítidas para reforçar o aprendizado, garantindo que o conteúdo seja fácil de seguir e reter.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 45 segundos de integração projetado para equipes de RH e gerentes, destacando como simplificar os processos de integração para novos funcionários de forma eficiente. O vídeo deve ter um estilo visual corporativo moderno e eficiente, aproveitando a funcionalidade de Texto para vídeo a partir de roteiro para criação rápida de conteúdo e adaptando facilmente seu layout através de redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos especificamente para novos membros da equipe de recepção, com o objetivo de aumentar o engajamento dos funcionários ao mostrar os aspectos empolgantes de seu papel. O estilo visual deve ser vibrante e envolvente, utilizando a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen para visuais atraentes e geração de narração energética para transmitir uma mensagem inspiradora sobre sua contribuição para a hospitalidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Orientação de Hospitalidade

Produza facilmente vídeos profissionais de orientação de hospitalidade com avatares de IA e modelos personalizáveis para simplificar a integração e aumentar o engajamento dos funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo seu roteiro de orientação. Em seguida, selecione entre uma variedade de avatares de IA para narrar seu conteúdo, dando vida ao seu texto com um apresentador profissional na tela.
2
Step 2
Selecione um Modelo
Escolha em nossa biblioteca de modelos personalizáveis projetados para vários cenários de treinamento. Adicione facilmente o logotipo e as cores da sua marca para garantir que seu vídeo esteja alinhado com a identidade visual da sua empresa.
3
Step 3
Aprimore os Visuais
Incorpore visuais de nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque ou faça upload dos seus próprios para enriquecer seu conteúdo de orientação. Adicione legendas automáticas para melhorar a clareza e a acessibilidade.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o em múltiplas proporções adequadas para várias plataformas. Distribua seus vídeos de orientação envolventes para novos contratados de forma eficiente.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Incorpore a Cultura e os Valores da Empresa

Produza vídeos de orientação atraentes que inspirem novos funcionários de hospitalidade, comunicando efetivamente a cultura da empresa, missão e valores fundamentais desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de orientação de hospitalidade?

A plataforma impulsionada por IA do HeyGen revoluciona a criação de vídeos de orientação de hospitalidade ao oferecer modelos personalizáveis e avatares de IA, simplificando todo o processo de produção de vídeos de integração.

Quais capacidades de IA o HeyGen oferece para aprimorar vídeos de treinamento de funcionários?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para transformar texto simples em vídeos envolventes, aumentando significativamente o engajamento dos funcionários no treinamento de hospitalidade.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em nossos materiais de treinamento de hospitalidade?

Com certeza. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores específicas e elementos visuais em seus modelos personalizáveis, garantindo que cada vídeo de treinamento de hospitalidade esteja alinhado com a cultura da sua empresa.

Como o HeyGen oferece uma solução escalável para vídeos de integração de hospitalidade?

O HeyGen serve como uma solução escalável para equipes de RH, permitindo a produção rápida e eficiente de inúmeros vídeos de integração de hospitalidade através de sua plataforma intuitiva de criação de vídeos, ideal para treinamento padronizado em várias localidades.

