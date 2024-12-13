Crie Vídeos de Mensagens de Feriado que Brilham

Crie saudações envolventes e personalizadas com Avatares de IA para um alcance memorável nas festas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de mensagem de 45 segundos para seus valiosos clientes, mostrando sua apreciação e ofertas sazonais. Utilize um estilo visual profissional, mas festivo, incorporando temas vibrantes de feriado dos Modelos e cenas da HeyGen, combinado com uma geração de voz clara e alegre para transmitir suas sinceras saudações e promoções de feriado.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma mensagem de vídeo sincera de 60 segundos para seus funcionários, expressando gratidão e alegria de feriado, talvez aproveitando um tema festivo dos modelos personalizáveis da HeyGen. Este vídeo deve adotar um estilo visual profissional e encorajador com sutis toques de feriado, apoiado por uma música de fundo inspiradora e calma. Aproveite o recurso de Texto para vídeo da HeyGen para transformar facilmente sua apreciação escrita em um vídeo polido, criando uma conexão significativa.
Prompt de Exemplo 3
Gere uma postagem dinâmica de 15 segundos para redes sociais, projetada para capturar a atenção dos seguidores online da sua marca. Empregue um estilo energético e visualmente vibrante com cortes rápidos e música moderna e animada de feriado. Maximize o alcance e a acessibilidade usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para várias plataformas e integrando legendas claras e envolventes para um maior engajamento e compartilhamento festivo nas redes sociais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Mensagens de Feriado

Crie facilmente vídeos de feriado emocionantes e personalizados com as ferramentas impulsionadas por IA da HeyGen e modelos festivos, projetados para um compartilhamento impactante.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Feriado
Inicie seu processo criativo escolhendo entre uma coleção diversificada de modelos de vídeo de feriado personalizáveis, adaptados para cada celebração festiva.
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Dê vida às suas saudações selecionando e personalizando um Avatar de IA para apresentar sua mensagem de feriado, adicionando um toque profissional e envolvente.
3
Step 3
Personalize Seu Roteiro e Áudio
Crie mensagens de vídeo verdadeiramente personalizadas escrevendo seu roteiro, que pode ser instantaneamente transformado em fala usando a geração de narração.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Festivo
Baixe facilmente seu vídeo de feriado finalizado na proporção perfeita para qualquer plataforma, tornando-o pronto para compartilhar com amigos, família ou colegas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criação de anúncios de alto desempenho em minutos com vídeo de IA

.

Projete rapidamente vídeos de alcance de feriado impactantes e saudações personalizadas para melhorar o engajamento sazonal e a presença da marca.

background image

Perguntas Frequentes

Como posso criar vídeos de mensagens de feriado envolventes com a HeyGen?

A HeyGen permite que você crie mensagens de vídeo personalizadas com facilidade, utilizando uma ampla seleção de modelos de vídeo de feriado. Você pode personalizar esses modelos com seu conteúdo e aproveitar as narrações geradas por IA para entregar saudações festivas, tornando a HeyGen um criador de vídeos de feriado eficaz.

Posso personalizar mensagens de vídeo de feriado usando Avatares de IA na HeyGen?

Sim, a HeyGen permite que você crie mensagens de vídeo altamente personalizadas integrando Avatares de IA. Essas ferramentas impulsionadas por IA tornam simples transmitir suas saudações de feriado de uma maneira única e memorável, aumentando o impacto da sua comunicação.

Quais ferramentas de edição a HeyGen oferece para criação de vídeos de feriado?

A HeyGen fornece um editor intuitivo de arrastar e soltar, permitindo que você carregue imagens e clipes sem esforço, adicione música e incorpore legendas profissionais para seus vídeos de feriado. Essas ferramentas de edição abrangentes garantem que sua mensagem seja polida e impactante.

A HeyGen suporta compartilhamento fácil em redes sociais para vídeos de feriado?

Sim, a HeyGen simplifica o Compartilhamento em Redes Sociais, permitindo que você ajuste facilmente as proporções e exporte seus vídeos de feriado em vários formatos. Isso garante que suas mensagens personalizadas estejam perfeitamente otimizadas para diferentes plataformas, alcançando seu público de forma eficaz.

