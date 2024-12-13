Crie Vídeos de Fluxo de Trabalho de Contratação para Recrutamento Mais Rápido

Transforme seu processo de contratação convertendo texto em vídeos atraentes, melhorando a clareza e a experiência do candidato.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo informativo de 45 segundos explicando uma etapa crucial do seu processo de recrutamento, direcionado a candidatos a emprego para melhorar sua experiência como candidato. Aproveite a funcionalidade de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro e legendas claras para oferecer uma explicação moderna e amigável com um estilo visual e de áudio informativo.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo conciso de 30 segundos sobre o fluxo de trabalho de contratação interna para sua equipe de aquisição de talentos, destacando as melhores práticas para usar novas ferramentas de vídeo para recrutamento. Utilize a extensa biblioteca de templates e cenas da HeyGen e suporte de mídia/banco de imagens para alcançar um estilo visual elegante, profissional e instrucional com uma narrativa de áudio clara e orientadora.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um anúncio de emprego em vídeo de marca criativo de 60 segundos para um papel crítico, projetado para se destacar para um grupo diversificado de candidatos em potencial. Aproveite os avatares de IA da HeyGen para apresentadores envolventes e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizar para várias plataformas, tudo enquanto mantém um estilo visual e de áudio ousado, visualmente marcante e energético que reflete sua marca empregadora única.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Fluxo de Trabalho de Contratação

Eleve seu processo de recrutamento com vídeos envolventes e profissionais que informam os candidatos e otimizam sua jornada de contratação.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Desenvolva sua mensagem e use o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente um rascunho de vídeo, transformando seu texto em visuais dinâmicos rapidamente.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento selecionando entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca e transmitir sua mensagem com um tom profissional e amigável.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Melhore a clareza e a acessibilidade para todos os candidatos adicionando legendas, garantindo que suas informações críticas de contratação sejam facilmente compreendidas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Amplamente
Finalize seu vídeo e use o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizá-lo para várias plataformas, tornando-o pronto para compartilhar em seus canais de recrutamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento no Onboarding e Treinamento

Melhore seu processo de integração com vídeos impulsionados por IA para aumentar o engajamento e a retenção de novos contratados dentro do seu fluxo de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar a criação de vídeos de recrutamento?

A HeyGen capacita você a criar conteúdo profissional e envolvente para seus vídeos de recrutamento usando avatares de IA e uma ampla gama de templates de vídeo de IA. Você pode personalizar facilmente os vídeos para refletir a identidade única da sua marca, melhorando significativamente a criação de vídeos.

Quais benefícios a HeyGen oferece para otimizar o processo de contratação?

A HeyGen permite que você crie vídeos de fluxo de trabalho de contratação impactantes que otimizam significativamente o processo de recrutamento. Ao entregar mensagens de vídeo consistentes e de alta qualidade, você pode elevar a experiência geral do candidato e reduzir o esforço manual.

A HeyGen pode nos ajudar a criar vídeos de marca empregadora?

Com certeza, a HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você produza vídeos de marca empregadora atraentes. Personalize facilmente os vídeos com seu logotipo, cores e elementos visuais específicos para combinar perfeitamente com a aparência e o tom da sua marca.

Como a HeyGen simplifica a criação de entrevistas em vídeo e outros conteúdos de recrutamento?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos profissionais através de sua IA intuitiva de texto para vídeo, permitindo que você gere entrevistas em vídeo dinâmicas e vários conteúdos de recrutamento a partir de roteiros. Utilize avatares de IA realistas e narrações, tornando a HeyGen uma poderosa ferramenta de vídeo para recrutamento.

