O HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos para processos técnicos complexos, como fluxos de trabalho de sistemas de tickets ou o uso de um Catálogo de Serviços. Você pode facilmente converter roteiros em vídeos envolventes, completos com narrações e legendas, para ilustrar claramente conceitos como regras de atribuição de tickets para o seu HelpDesk de TI.