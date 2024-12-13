1

Step 1

Selecione um Modelo ou Comece a partir de um Roteiro

Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais ou cole seu roteiro de prevenção de doenças relacionadas ao calor para gerar automaticamente cenas de vídeo. Isso utiliza a capacidade de "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" do HeyGen.