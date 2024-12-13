Crie Vídeos de Identificação de Riscos com IA para Locais de Trabalho Mais Seguros

Melhore seus vídeos de treinamento de segurança com avatares de IA envolventes, tornando o treinamento de identificação de riscos eficiente para suas equipes de RH.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 45 segundos direcionado a gerentes de segurança e equipes de RH, ilustrando métodos-chave para identificação de riscos em diversos ambientes industriais. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, moderno e altamente instrutivo, apresentando um avatar de IA envolvente do HeyGen para apresentar informações complexas de forma clara e concisa.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo animado envolvente de 30 segundos para todos os funcionários e contratados, enfatizando a importância do relato imediato para melhorar os vídeos de treinamento de segurança. O estilo visual deve ser dinâmico e baseado em cenários, com uma trilha sonora animada e legendas precisas geradas pelo HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão entre diversos públicos.
Prompt de Exemplo 3
Formule um vídeo de orientação prático de 90 segundos para pequenos empresários e gerentes de instalações, oferecendo soluções de treinamento econômicas para manter a segurança no local de trabalho. O estilo visual deve ser direto e passo a passo, utilizando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar protocolos de segurança escritos em conteúdo visual de fácil compreensão.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Identificação de Riscos

Transforme facilmente cenários complexos de identificação de riscos em vídeos de treinamento de segurança envolventes e impulsionados por IA para sua equipe, aumentando a segurança no local de trabalho.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Cenário de Risco
Comece delineando os principais pontos de identificação de riscos. Aproveite a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para converter facilmente seu conteúdo escrito em uma narrativa visual envolvente que destaca os riscos de segurança no local de trabalho.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-voz de IA e Visuais
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para representar seu instrutor ou cenário. Melhore seus vídeos de identificação de riscos adicionando mídia relevante da biblioteca ou carregando a sua própria, tornando o conteúdo altamente personalizado e impactante.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais e Melhorias
Eleve seus vídeos de treinamento de segurança com geração de narração realista em vários idiomas. Aumente ainda mais o engajamento incorporando música, cenários de fundo e controles de marca para garantir que sua mensagem seja clara e consistente.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento com IA para Distribuição
Uma vez que seus módulos de treinamento impulsionados por IA estejam finalizados, utilize facilmente o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações em vários formatos adequados para qualquer plataforma. Distribua seu novo conteúdo de e-learning para capacitar sua equipe com conhecimento de segurança eficaz.

Simplifique Procedimentos de Segurança Complexos

Transforme procedimentos complexos de identificação de riscos e diretrizes de segurança em vídeos de treinamento impulsionados por IA claros e fáceis de entender para toda a equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de identificação de riscos?

O HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de identificação de riscos usando avatares de IA e seu Gerador de Texto para Vídeo Gratuito. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera vídeos profissionais e envolventes para melhorar seu treinamento de identificação de riscos de forma eficiente.

Por que usar IA para treinamento de segurança no local de trabalho?

Usar IA para treinamento de segurança no local de trabalho com o HeyGen torna seus módulos mais envolventes e econômicos. A plataforma do HeyGen permite que você produza rapidamente vídeos de treinamento de segurança de alta qualidade com Porta-vozes de IA realistas e modelos personalizáveis, melhorando significativamente a retenção de conhecimento.

Quais recursos o HeyGen oferece para e-learning de segurança personalizado?

O HeyGen oferece recursos robustos para equipes de RH criarem módulos personalizados, incluindo controles de marca e uma rica biblioteca de mídia. Esses módulos de treinamento impulsionados por IA garantem que seu conteúdo de e-learning para segurança no local de trabalho seja altamente relevante e impactante para sua organização.

É fácil produzir vídeos de segurança com IA usando o HeyGen?

Sim, produzir vídeos de segurança com IA usando o HeyGen é extremamente fácil graças ao seu intuitivo Gerador de Texto para Vídeo Gratuito e ferramentas de edição poderosas. Você pode adicionar rapidamente narrações profissionais e legendas, tornando seus vídeos de treinamento de segurança acessíveis e eficazes para todos os aprendizes.

