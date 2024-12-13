A HeyGen oferece uma solução inovadora e eficiente para desenvolver vídeos de treinamento de segurança e Avaliação de Risco em Nível de Campo (FLHA) de alto impacto. Nossa plataforma permite a criação rápida de vídeos profissionais, aumentando o engajamento dos funcionários e garantindo que mensagens de segurança cruciais sejam consistentemente entregues em toda a sua organização.