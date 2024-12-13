Crie rapidamente vídeos de avaliação de riscos com IA

Aumente o engajamento dos funcionários e a conformidade regulatória com vídeos dinâmicos de FLHA, utilizando avatares de IA avançados.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 45 segundos baseado em cenários para FLHA, direcionado a profissionais de campo experientes, ilustrando como identificar e mitigar riscos em um ambiente típico de trabalho. Este vídeo envolvente deve aproveitar o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter rapidamente diretrizes de segurança em experiências de treinamento dinâmicas, complementadas por legendas claras para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 30 segundos para gerentes de segurança, destacando os benefícios de usar vídeos de avaliação de riscos impulsionados por IA para otimizar os esforços de conformidade. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário e orientado por dados, apresentando imagens relevantes do suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, enfatizando como essas ferramentas ajudam a alcançar a conformidade regulatória e podem ser facilmente adaptadas com redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo abrangente de 90 segundos voltado para todos os funcionários, focando na importância de criar conteúdo específico para o local para avaliações de riscos e incentivando o engajamento proativo dos funcionários. Este vídeo deve utilizar os diversos Modelos e cenas da HeyGen para criar uma atmosfera visual colaborativa e relacionável, apresentando vários avatares de IA demonstrando as melhores práticas de forma clara e concisa.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Avaliação de Riscos

Aproveite a IA da HeyGen para produzir vídeos de avaliação de riscos claros e eficazes que aumentam a compreensão e a conformidade para sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo seu roteiro detalhado para a avaliação de riscos. A capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen permite que você transforme facilmente seu conteúdo de treinamento de segurança em formatos de vídeo envolventes, garantindo que todas as informações críticas sejam cobertas.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento escolhendo um avatar de IA profissional para apresentar sua avaliação. Isso fornece uma face consistente e relacionável para o conteúdo de Avaliação de Risco em Nível de Campo (FLHA), melhorando a retenção dos aprendizes.
3
Step 3
Incorpore Visuais
Utilize o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para adicionar imagens, vídeos ou gráficos relevantes. Integre conteúdo específico do local para tornar seus vídeos de avaliação de riscos altamente contextuais e impactantes para cenários do mundo real.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para prepará-lo para qualquer plataforma. Distribua seus vídeos de avaliação de riscos impulsionados por IA para garantir ampla compreensão e adesão aos protocolos de segurança, impulsionando a conformidade regulatória.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações de Segurança Complexas

Explique claramente procedimentos intrincados de Avaliação de Risco em Nível de Campo (FLHA) e protocolos de segurança usando avatares e narrações de IA envolventes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a otimizar a criação de vídeos de avaliação de riscos?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de avaliação de riscos impulsionados por IA de forma rápida e eficiente. Ao transformar roteiros em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA e narrações de IA, a HeyGen reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para a produção tradicional de vídeos de treinamento de segurança.

Qual é o papel dos avatares de IA e das narrações de IA na produção de vídeos eficazes de FLHA com a HeyGen?

Os avatares de IA avançados e as narrações de IA da HeyGen são centrais para criar experiências de treinamento dinâmicas para seus vídeos de Avaliação de Risco em Nível de Campo (FLHA). Esses recursos permitem uma narração de qualidade profissional e presença na tela sem a necessidade de atores ou filmagens complexas, garantindo a comunicação clara de informações críticas de segurança.

A HeyGen pode personalizar vídeos de avaliação de riscos para conteúdo específico do local e conformidade regulatória?

Absolutamente. A HeyGen apoia a criação de vídeos de avaliação de riscos altamente personalizados, permitindo que você incorpore facilmente conteúdo específico do local relevante para suas necessidades operacionais únicas. Essa adaptabilidade ajuda a garantir que seus materiais de treinamento de segurança atendam efetivamente aos requisitos específicos de conformidade regulatória.

Por que minha organização deve escolher a HeyGen para desenvolver vídeos de treinamento de segurança e Avaliação de Risco em Nível de Campo?

A HeyGen oferece uma solução inovadora e eficiente para desenvolver vídeos de treinamento de segurança e Avaliação de Risco em Nível de Campo (FLHA) de alto impacto. Nossa plataforma permite a criação rápida de vídeos profissionais, aumentando o engajamento dos funcionários e garantindo que mensagens de segurança cruciais sejam consistentemente entregues em toda a sua organização.

