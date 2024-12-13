Crie Vídeos de Treinamento de Prevenção de Assédio com IA
Aumente o engajamento e a retenção do treinamento com avatares de IA dinâmicos para um treinamento de RH eficaz.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um segmento de vídeo de treinamento sobre assédio no local de trabalho de 60 segundos que aborde um cenário comum de má conduta sutil. Direcionado a todos os funcionários e gerentes, o estilo visual deve ser realista e baseado em cenários em ambientes de escritório diversos, complementado por uma narração envolvente de texto para vídeo. Aproveite a capacidade de Texto para vídeo da HeyGen para atualizar e localizar facilmente o conteúdo, garantindo alto engajamento e retenção no treinamento em toda a organização.
Desenvolva uma sessão de microaprendizagem concisa de 30 segundos explicando os aspectos principais do treinamento sobre assédio sexual e conformidade legal. Este vídeo é destinado a oficiais de conformidade, equipes jurídicas e funcionários que precisam de atualizações rápidas, empregando um estilo visual informativo e infográfico com legendas claras. Garanta o uso do recurso de Legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e reforçar pontos críticos para conformidade legal em um ambiente de aprendizado online.
Crie um vídeo promocional dinâmico de 50 segundos mostrando como as empresas podem criar vídeos de treinamento de prevenção de assédio de forma eficiente usando um criador de vídeos de IA. Destinado a proprietários de empresas, profissionais de RH e especialistas em L&D, este vídeo deve ter um estilo visual moderno e envolvente, demonstrando vários modelos e cenas com uma narração motivadora. Destaque o recurso de Modelos e cenas da HeyGen para ilustrar a facilidade de criar materiais de treinamento profissionais e impactantes.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolva Cursos Abrangentes de Treinamento de RH.
Crie de forma eficiente uma ampla gama de cursos de prevenção de assédio e conformidade de RH para educar funcionários globalmente.
Aumente o Engajamento e a Retenção do Treinamento.
Aproveite vídeos impulsionados por IA para tornar o treinamento de prevenção de assédio mais dinâmico, garantindo que os funcionários absorvam e retenham informações críticas.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de prevenção de assédio?
A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento de prevenção de assédio envolventes usando seu criador de vídeos de IA. Você pode facilmente transformar um roteiro de vídeo em conteúdo profissional com avatares de IA e capacidades de Texto para vídeo, garantindo um treinamento de RH eficaz.
Quais recursos a HeyGen oferece para garantir um treinamento eficaz sobre assédio no local de trabalho?
A HeyGen oferece recursos como avatares de IA personalizáveis, legendas e controles de marca para aumentar o engajamento e a retenção do treinamento. Essas ferramentas ajudam a criar vídeos de treinamento sobre assédio no local de trabalho que atendem aos padrões de conformidade legal.
A HeyGen pode ajudar a criar rapidamente um treinamento sobre assédio sexual que seja legalmente compatível?
Sim, a HeyGen permite o desenvolvimento rápido de módulos de treinamento sobre assédio sexual que apoiam a conformidade legal. Com modelos e funcionalidade de Texto para vídeo, as organizações podem produzir de forma eficiente conteúdo de aprendizado online de alta qualidade e sessões de microaprendizagem.
Quais opções de personalização a HeyGen oferece para vídeos de treinamento?
A HeyGen oferece extensos controles de Marca para personalizar seus vídeos de treinamento de prevenção de assédio com o logotipo e as cores da sua organização. Isso garante consistência de marca enquanto aproveita avatares de IA e Texto para vídeo para um visual polido e profissional.