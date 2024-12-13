Absolutamente. Embora seja excelente para criar vídeos de recapitulação de hackathon, a HeyGen é uma plataforma versátil perfeita para criar uma ampla gama de vídeos de destaque de eventos, incluindo vídeos para redes sociais, vídeos explicativos ou até mesmo apresentações de pitch envolventes. Você pode exportar conteúdo em vários formatos de proporção para se adequar a diferentes plataformas.