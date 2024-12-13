A HeyGen é uma ferramenta de IA ideal para profissionais de marketing que produzem Vídeos de Lançamento de Produto e Vídeos de Proposta de Valor eficazes devido aos seus poderosos Avatares de IA e conversão perfeita de texto para vídeo. Ela permite criar vídeos profissionais e envolventes que articulam claramente os benefícios do seu produto e impulsionam o impacto no mercado.