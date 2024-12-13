Crie Vídeos de Atualização de Governança com Eficiência de IA

Entregue comunicação de políticas clara e aumente o engajamento das partes interessadas. Nossos avatares de IA simplificam o processo de criação de vídeos para atualizações de governança envolventes.

464/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 45 segundos demonstrando um novo recurso dentro de nossas ferramentas internas de vídeo de IA, voltado para a equipe técnica e desenvolvedores para uma geração de vídeo sem complicações. O estilo visual deve ser focado em captura de tela com gráficos limpos e minimalistas, acompanhado por uma voz sintetizada dinâmica e clara, utilizando Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação rápida de conteúdo e Legendas automáticas para acessibilidade em ambientes barulhentos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo envolvente de 2 minutos de treinamento em governança corporativa para integração de novos funcionários e conformidade contínua, ilustrando os princípios-chave de conduta ética. O estilo visual deve ser acolhedor e educativo, incorporando diversas filmagens de arquivo da biblioteca de Mídia/suporte de estoque, acompanhado por uma voz profissional e animada, e construído rapidamente usando Modelos e cenas pré-desenhados para consistência entre os módulos.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo polido de 1,5 minuto para Anúncios do CEO resumindo Recapitulações de Reuniões do Conselho recentes, direcionado à liderança sênior e principais partes interessadas. O estilo visual deve ser executivo e conciso, apresentando um Ator de Voz de IA realista entregando a mensagem com gravidade, garantindo que o vídeo seja adaptável para várias plataformas através de redimensionamento de Proporção de aspecto e exportações para visualização ideal.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Atualização de Governança

Informe de forma integrada as partes interessadas e funcionários sobre mudanças críticas de políticas e anúncios do conselho com vídeos de governança corporativa envolventes e impulsionados por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Governança
Cole seu texto de atualização de governança ou escreva seu roteiro diretamente na HeyGen. Nossa capacidade de **Texto-para-vídeo a partir de roteiro** transforma seu conteúdo de forma eficiente, iniciando sua jornada para **criar vídeos de atualização de governança**.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma ampla gama de **avatares de IA** e utilize cenas personalizáveis para representar visualmente sua mensagem, garantindo uma entrega profissional e envolvente para seu público.
3
Step 3
Adicione Narrações
Gere áudio com som natural para seu vídeo usando a **geração de Voz em off** da HeyGen. Isso garante que sua mensagem seja entregue com clareza e profissionalismo, melhorando a compreensão geral.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Corporativo
Finalize sua produção exportando seu vídeo de alta qualidade. Seus **vídeos de governança corporativa** concluídos estão agora prontos para distribuição integrada ao seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Comunicações Corporativas Impactantes

.

Crie rapidamente vídeos profissionais e de alto impacto para anúncios do CEO, recapitulações de conselhos e comunicações de políticas urgentes.

background image

Perguntas Frequentes

Como as ferramentas de vídeo de IA da HeyGen simplificam a criação de vídeos de governança corporativa?

A HeyGen permite que você crie vídeos envolventes para governança corporativa de forma fácil, aproveitando avatares de IA avançados e um poderoso Gerador de Legendas de IA. Este processo de geração de vídeo sem complicações transforma roteiros em conteúdo profissional, economizando tempo significativo no seu processo de criação de vídeos.

Posso usar modelos para produzir rapidamente vídeos de treinamento em governança com a HeyGen?

Com certeza! A HeyGen oferece uma variedade de cenas e modelos personalizáveis, permitindo a produção rápida de vídeos de treinamento em governança de alta qualidade. Você pode facilmente adaptar o conteúdo para uma Comunicação de Política eficaz e Engajamento das Partes Interessadas sem esforço extenso.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para gerar narrações em atualizações de governança?

A HeyGen fornece tecnologia avançada de Ator de Voz de IA para gerar narrações com som natural, melhorando significativamente seus vídeos de atualização de governança. Esta capacidade técnica garante áudio claro e consistente para todas as suas comunicações cruciais, desde Anúncios do CEO até Recapitulações de Reuniões do Conselho.

Como a HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos para conteúdo de governança?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos oferecendo ferramentas de vídeo de IA intuitivas que convertem texto em conteúdo visual atraente. Você pode criar vídeos de atualização de governança de forma eficiente, garantindo comunicação consistente e profissional sem precisar de experiência extensa em edição de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo