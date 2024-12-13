Sim, a HeyGen facilita a visualização e articulação dos princípios de metas SMART, como objetivos Específicos, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas e Temporais em seus vídeos. Você pode usar as capacidades de texto para vídeo para detalhar cada etapa e até mesmo acompanhar e medir o progresso de forma eficaz através de recursos visuais.