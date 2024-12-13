Crie Vídeos de Treinamento para a Força de Trabalho Global com IA

Aumente o engajamento dos aprendizes e produza conteúdo eficaz facilmente com avatares de IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para gerentes de treinamento corporativo, um vídeo dinâmico de 45 segundos poderia mostrar maneiras inovadoras de alcançar alto engajamento dos aprendizes com seus vídeos de treinamento corporativo. Visualmente, deve ser acelerado com gráficos modernos e música de fundo animada, enfatizando a entrega de conteúdo energético e memorável. Destacaria como os avatares de IA do HeyGen podem dar vida a tópicos diversos, tornando conceitos complexos mais relacionáveis e cativantes para um público global.
Prompt de Exemplo 2
Crie um guia conciso de 30 segundos passo a passo para especialistas no assunto, ilustrando como produzir conteúdo de treinamento eficaz liderado por funcionários. O vídeo precisa de uma abordagem visual prática e direta, com texto claro e conciso na tela, apoiado por uma narração profissional e autoritária. Este prompt ilustra como dividir procedimentos complexos em segmentos digeríveis, utilizando a geração de narração do HeyGen para garantir instruções de áudio consistentes e de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Considere produzir um vídeo envolvente de 75 segundos para equipes globais de L&D, focando nas melhores práticas para criar vídeos de treinamento da força de trabalho global que ressoem entre culturas. A estética visual deve ser inclusiva e profissional, usando uma mistura de imagens e gráficos diversos, acompanhados por uma narrativa clara e formal. Esta peça demonstrará a importância da acessibilidade e sensibilidade cultural, destacando o recurso de legendas/captions do HeyGen para garantir que o conteúdo seja universalmente compreendido e impactante para todos os funcionários.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento para a Força de Trabalho Global

Produza rapidamente vídeos de treinamento envolventes e acessíveis globalmente para sua força de trabalho, aumentando o engajamento dos aprendizes e economizando custos com poderosas ferramentas de IA.

Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Crie seu roteiro de treinamento, delineando informações e diálogos chave. Aproveite o recurso de Texto para vídeo do HeyGen colando seu roteiro diretamente, garantindo entrega de conteúdo precisa e consistente para seu treinamento de força de trabalho.
Step 2
Escolha um Avatar de IA e Voz
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca de forma eficaz. Selecione um avatar e personalize sua aparência para alinhar com seus vídeos de treinamento liderados por funcionários, tornando seu conteúdo relacionável e profissional.
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo aplicando seus controles de Branding exclusivos. Integre o logotipo da sua empresa, cores e fontes específicas para garantir que todos os vídeos de treinamento corporativo sejam consistentes e visualmente alinhados com sua identidade.
Step 4
Exporte com Recursos de Acessibilidade
Revise seu vídeo concluído e finalize para distribuição. Adicione facilmente legendas para acessibilidade em diferentes idiomas e necessidades dos aprendizes, depois exporte seus vídeos de treinamento eficazes para implantação sem problemas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Assuntos Complexos

Transforme assuntos intrincados em conteúdo de vídeo facilmente digerível e envolvente, simplificando informações complexas para todas as necessidades de treinamento da força de trabalho.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento eficazes para funcionários?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento envolventes e eficazes transformando texto em conteúdo de vídeo profissional com avatares de IA e modelos diversos. Isso simplifica significativamente o processo de produção de vídeos de treinamento de alta qualidade para funcionários em qualquer organização.

Quais recursos o HeyGen oferece para produzir vídeos de treinamento da força de trabalho global de forma eficiente?

Para vídeos de treinamento da força de trabalho global, o HeyGen oferece geração robusta de narração em vários idiomas e legendas automáticas, garantindo acessibilidade e clareza. Isso permite que as organizações produzam vídeos de treinamento corporativo adaptados para um mercado de trabalho global diversificado sem custos extensivos de produção.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento envolventes liderados por funcionários?

Sim, o HeyGen melhora o engajamento dos aprendizes ao permitir a criação de vídeos de treinamento dinâmicos liderados por funcionários usando avatares de IA personalizáveis e modelos pré-construídos. Sua plataforma intuitiva torna simples a produção de treinamentos em vídeo cativantes que prendem a atenção.

Como o HeyGen apoia a produção de conteúdo abrangente de treinamento corporativo?

O HeyGen apoia a produção de treinamento corporativo abrangente oferecendo capacidades de texto para vídeo, permitindo a fácil conversão de roteiros em vídeos detalhados de instruções ou guias passo a passo. Com controles de marca e uma rica biblioteca de mídia, o HeyGen garante consistência e profissionalismo em todo o conteúdo de treinamento.

