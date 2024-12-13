O HeyGen simplifica o processo técnico de geração de vídeos de campanha de sorteio através de sua interface intuitiva e poderosas ferramentas de edição de IA. Nossa plataforma permite a geração de vídeo de ponta a ponta a partir de um roteiro, adicionando automaticamente narrações e legendas. Este editor de vídeo eficiente ajuda os usuários a criar vídeos promocionais de sorteio profissionais sem habilidades técnicas complexas.