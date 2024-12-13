A HeyGen apoia cada etapa da jornada do cliente, desde a conscientização até a nutrição de leads e a tomada de decisão. Você pode usar a HeyGen para criar vídeos informativos para a fase de conscientização, conteúdo envolvente para nutrir leads e vídeos com chamadas para ação claras para a fase de decisão, guiando seus clientes de forma eficaz.