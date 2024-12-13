Sim, o HeyGen permite uma personalização significativa dos seus vídeos explicativos de prevenção de fraudes. Você pode aproveitar diversos modelos de vídeo e recursos robustos de edição de vídeo para adaptar o conteúdo para campanhas de conscientização pública, garantindo que os visuais dinâmicos sejam adequados para várias plataformas, como incorporação em redes sociais.