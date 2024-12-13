Sim, a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com modelos fáceis de usar e funcionalidade de texto-para-vídeo, eliminando a necessidade de experiência complexa em filmagem ou talento em frente às câmeras. Você pode produzir conteúdo de vídeo profissional e envolvente de forma eficiente para todas as suas necessidades de treinamento de franquia.