Crie Vídeos de Treinamento de Políticas de Franquia com IA

Simplifique a integração de franqueados e garanta atualizações consistentes de políticas usando avatares de IA da HeyGen para conteúdo envolvente e profissional.

438/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 1 minuto explicando as atualizações recentes de políticas para franqueados existentes e suas equipes, enfatizando a facilidade do aprendizado assíncrono. Este vídeo deve adotar um estilo visual limpo e informativo, com pontos em destaque e transições animadas destacando mudanças cruciais, geradas de forma eficiente utilizando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e rapidez.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional envolvente de 45 segundos direcionado a franqueadores e profissionais de RH & L&D, mostrando como eles podem criar facilmente conteúdo de vídeo envolvente para treinamento consistente em toda a sua rede. O vídeo deve ser dinâmico e moderno, apresentando cortes rápidos e gravações de tela da interface do usuário da HeyGen, demonstrando a eficácia do uso de Modelos e cenas para agilizar a criação de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 30 segundos para franqueados internacionais, ilustrando o processo simplificado de compreensão de vídeos de treinamento de políticas de franquia, independentemente de sua língua nativa, visando especificamente melhorar o alcance global. Empregue uma estética visual vibrante e multicultural, usando texto na tela em vários idiomas e aproveitando a geração de Narração da HeyGen para transmitir a mensagem claramente em vários idiomas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento de Políticas de Franquia

Padronize de forma eficiente a integração de franqueados e atualizações de políticas com conteúdo de vídeo envolvente, consistente e facilmente distribuível com tecnologia de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Escolha um Avatar
Comece escrevendo o roteiro do seu vídeo de treinamento ou colando o conteúdo de políticas existente. Em seguida, selecione um avatar de IA profissional para ser seu porta-voz consistente em todos os seus vídeos de treinamento de franquia, aproveitando nossos Avatares de IA avançados.
2
Step 2
Personalize Seu Vídeo com Branding
Enriqueça seu conteúdo de treinamento utilizando modelos e cenas pré-construídos. Incorpore o logotipo e as cores da sua franquia usando nossos controles de branding para manter uma aparência unificada e profissional em todos os materiais, garantindo a consistência da marca.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais e Legendas
Gere narrações com som natural a partir do seu roteiro com várias vozes de IA usando nosso recurso de geração de narração. Melhore ainda mais a acessibilidade e compreensão para todos os franqueados adicionando legendas e subtítulos automáticos aos seus vídeos de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Treinamento
Uma vez que seu vídeo de treinamento de políticas esteja completo, exporte-o no formato e resolução desejados. Compartilhe facilmente esses vídeos envolventes em seus sistemas de gerenciamento de aprendizado para um aprendizado assíncrono eficaz para todos os franqueados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e Mantenha a Consistência da Marca

.

Mantenha a consistência da marca e inspire a adesão às políticas através de vídeos de treinamento envolventes e apresentados de forma profissional.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de políticas de franquia envolventes que mantêm a consistência da marca?

A HeyGen permite que você crie conteúdo de vídeo envolvente para treinamento de políticas de franquia usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de um roteiro. Isso garante treinamento consistente e reforça as diretrizes da marca em todas as localidades de franqueados, tornando as atualizações de políticas claras e impactantes.

Quais ferramentas com tecnologia de IA a HeyGen oferece para agilizar a criação de vídeos de treinamento de franquia?

A HeyGen fornece ferramentas avançadas com tecnologia de IA, como Avatares de IA e um Ator de Voz de IA, transformando texto em conteúdo de vídeo de alta qualidade. Também inclui um Gerador de Legendas de IA e modelos para produzir vídeos de treinamento de franquia de forma eficiente e profissional.

Como a HeyGen facilita o treinamento consistente para integração de franqueados e atualizações de políticas em várias localidades?

A HeyGen garante treinamento consistente permitindo que você padronize vídeos de integração de franqueados e atualizações de políticas usando avatares de IA e narrações uniformes. Isso garante consistência de marca e comunicação clara para todas as novas contratações e necessidades de treinamento contínuo, até mesmo suportando vários idiomas.

A HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos de treinamento de alta qualidade sem experiência extensa em produção de vídeo?

Sim, a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento com modelos fáceis de usar e funcionalidade de texto-para-vídeo, eliminando a necessidade de experiência complexa em filmagem ou talento em frente às câmeras. Você pode produzir conteúdo de vídeo profissional e envolvente de forma eficiente para todas as suas necessidades de treinamento de franquia.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo