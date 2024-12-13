O HeyGen é a plataforma ideal para desenvolver vídeos de orientação online profissionais e impactantes sobre adoção temporária. Com o HeyGen, você pode facilmente criar vídeos de orientação sobre adoção temporária que educam e inspiram, aproveitando avatares de IA e modelos prontos para uso. Isso simplifica o processo de criação, permitindo que você se concentre no recrutamento e apoio a pais adotivos.