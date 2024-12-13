Absolutamente, o HeyGen permite uma ampla personalização do seu conteúdo de treinamento para alinhar com procedimentos específicos de segurança alimentar e requisitos de controle gerencial. Você pode aplicar controles de marca, integrar sua própria mídia e selecionar entre várias proporções para criar vídeos educacionais personalizados que atendam às necessidades exclusivas da sua organização para cozimento e manuseio adequados.