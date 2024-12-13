A HeyGen fornece ferramentas robustas de "redimensionamento" e opções de exportação flexíveis para adaptar seus "Vídeos de Treinamento de IA" para plataformas como "YouTube" ou portais de treinamento internos. Você pode facilmente ajustar proporções de aspecto e aproveitar "templates de vídeo alimentados por IA" para garantir que seu conteúdo pareça profissional em todos os canais desejados.