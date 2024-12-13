Crie Vídeos de Orientação para a Primeira Semana que Envolvem

Receba novos contratados sem esforço com vídeos de orientação profissional, transformando seu roteiro em visuais dinâmicos usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de orientação de 60 segundos para novos contratados remotos, delineando claramente o processo inicial de integração. Utilize um avatar de IA profissional e amigável para guiar os espectadores pelos passos e expectativas principais, garantindo uma experiência acessível e envolvente usando os avatares de IA do HeyGen para uma apresentação consistente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de integração de funcionários de 30 segundos que destaque a equipe vibrante por meio de uma narrativa autêntica. Esta peça envolvente, destinada a novos funcionários, deve aproveitar os modelos e cenas do HeyGen para combinar visuais dinâmicos e técnicas de produção profissional, gerando entusiasmo sobre seus novos colegas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo de 75 segundos para funcionários da primeira semana, fornecendo dicas essenciais e navegando por recursos críticos. Este vídeo de orientação limpo e fácil de seguir deve se beneficiar do recurso de texto para vídeo do HeyGen para transformar informações chave em visuais dinâmicos, garantindo clareza e retenção.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Orientação para a Primeira Semana

Crie vídeos de orientação envolventes e informativos para seus novos contratados, garantindo um início suave e memorável em sua jornada com a empresa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando as informações principais e escrevendo um roteiro atraente para seus "vídeos de integração de funcionários". Utilize a capacidade de "Texto para vídeo do roteiro" do HeyGen para transformar seu texto em conteúdo falado envolvente sem esforço.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Selecione um "avatar de IA" para narrar sua mensagem de integração, proporcionando um rosto amigável e consistente para seus novos membros da equipe. Enriqueça suas cenas com fundos e elementos envolventes.
3
Step 3
Aplique a Identidade Visual da Sua Empresa
Aplique a identidade visual única da sua empresa usando "Controles de branding (logotipo, cores)" para garantir que seus "vídeos de integração" reflitam sua "cultura empresarial" e criem uma experiência consistente para os novos funcionários.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Exporte seus "vídeos de orientação" finalizados no "redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" ideal para seus canais de distribuição escolhidos. Seu vídeo polido agora está pronto para capacitar e dar as boas-vindas à sua equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Receba Novos Contratados e Compartilhe a Cultura da Empresa

Crie vídeos de boas-vindas inspiradores que transmitam a cultura e os valores da sua empresa, fazendo com que os novos contratados se sintam conectados desde o primeiro dia.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração envolventes para novos contratados?

O HeyGen utiliza avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para transformar seus roteiros em vídeos de integração profissionais e envolventes rapidamente. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para produzir conteúdo de alta qualidade para novos contratados, garantindo uma experiência de boas-vindas consistente e impactante.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para produzir vídeos de orientação atraentes para a primeira semana?

O HeyGen oferece um conjunto robusto de ferramentas criativas, incluindo modelos de vídeo personalizáveis, uma biblioteca abrangente de mídia de estoque e recursos poderosos de edição de vídeo. Você pode desenhar seu storyboard, integrar visuais dinâmicos e criar narrativas envolventes que realmente capturam os valores centrais da sua empresa e preparam os novos funcionários para a primeira semana.

O HeyGen pode ajudar a personalizar vídeos de boas-vindas para refletir a cultura da nossa empresa?

Com certeza, o HeyGen permite que você personalize completamente seus vídeos de boas-vindas com o logotipo, cores e mensagens específicas da sua empresa. Isso garante que cada vídeo de orientação não apenas informe, mas também reflita autenticamente a cultura única da sua empresa, criando uma forte primeira impressão para os novos membros da equipe.

Como o HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos para integração de funcionários?

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos ao permitir que você converta roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA e narrações automáticas, eliminando a necessidade de filmagens tradicionais. Sua plataforma intuitiva e modelos prontos para uso permitem que você produza rapidamente vídeos de integração de funcionários consistentes e de alta qualidade, sem a necessidade de habilidades técnicas extensas ou configurações de produção caras.

