O HeyGen é a solução ideal para criar vídeos de instrução de simulação de incêndio profissionais e de marca que garantem a preparação dos funcionários. Com o HeyGen, você pode manter a consistência da marca através de controles de branding e produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade que comunica claramente procedimentos de segurança vitais. Isso promove um ambiente de trabalho mais seguro e melhora a retenção de aprendizado.