Sim, os princípios do FinOps são aplicáveis universalmente em várias plataformas de nuvem, incluindo Azure, para ajudar a gerenciar custos na nuvem e a transição de um modelo CapEx para OpEx. O Framework FinOps fornece diretrizes para otimizar gastos e promover uma cultura de responsabilidade financeira em ambientes de computação em nuvem. A HeyGen pode criar explicações visuais para ilustrar claramente esses conceitos técnicos de FinOps para qualquer plataforma.