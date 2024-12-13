Embora a HeyGen se destaque na criação de conteúdo instrucional, ela se concentra na geração de vídeos explicativos e guias passo a passo a partir de roteiros, que são vitais para simulações de treinamento e compreensão de etapas de solução de problemas. Você pode utilizar os avatares de IA e auxílios visuais da HeyGen para demonstrar procedimentos complexos de forma eficaz, apoiando uma experiência robusta de e-learning para engenheiros e técnicos.