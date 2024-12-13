Crie Vídeos de Treinamento de Vendas de Campo com IA

Impulsione a capacitação em vendas e garanta a retenção de aprendizado com avatares de IA para treinamento padronizado.

382/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de microaprendizagem de 45 segundos especificamente para profissionais de vendas de campo experientes, focando em vídeos de técnicas de vendas avançadas. O conteúdo deve abordar o tratamento de objeções com confiança, apresentado através de um cenário de role-playing rápido e envolvente. Utilize a funcionalidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para criação eficiente de conteúdo, aprimorado por Modelos e cenas pré-desenhados para visualizar os cenários.
Prompt de Exemplo 2
Para equipes de vendas de campo que precisam de conhecimento aprofundado sobre produtos, gere um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para esclarecer ofertas complexas. Este vídeo deve apresentar um estilo visual limpo e educacional com gráficos claros e uma narração autoritária, aproveitando efetivamente os visuais para melhorar o aprendizado. Incorpore o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para imagens relevantes de produtos e garanta compreensão universal adicionando Legendas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo inspirador de 30 segundos voltado para todas as equipes de vendas de campo, com o objetivo de instilar coragem, paixão e perseverança para aumentar o moral. O estilo visual e de áudio deve ser energético e inspirador, entregue com uma geração de narração clara e impactante no estilo de um palestrante motivacional dinâmico. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen para garantir visualização ideal em vários dispositivos, apoiando efetivamente seus programas de treinamento de vendas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Treinamento de Vendas de Campo

Capacite sua equipe de vendas de campo com conteúdo de treinamento dinâmico e envolvente. Aproveite a IA para simplificar a criação de vídeos e padronizar o aprendizado em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Esboce cenários de vendas chave, conhecimento de produto ou técnicas de venda. Utilize o recurso de texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para converter rapidamente seu conteúdo escrito em um rascunho inicial de vídeo.
2
Step 2
Selecione Elementos Visuais
Escolha a partir de uma biblioteca de modelos de vídeo ou personalize cenas para atender às suas necessidades específicas de treinamento. Incorpore avatares de IA para apresentar informações ou atuar em cenários de role-playing, tornando o conteúdo mais relacionável.
3
Step 3
Adicione Áudio e Branding
Gere narrações profissionais diretamente do seu roteiro usando várias vozes de IA, ou faça upload de sua própria narração. Aplique os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores, para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Aumente a acessibilidade adicionando legendas automáticas aos seus vídeos de treinamento. Exporte seus vídeos finalizados nos formatos de proporção de aspecto preferidos, prontos para distribuição à sua equipe de vendas em várias plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Motivar Equipes de Vendas de Campo

.

Gere vídeos motivacionais atraentes que energizam representantes de vendas de campo e reforçam a excelência em vendas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de vendas?

O HeyGen permite a criação rápida de vídeos de treinamento de vendas de alta qualidade usando avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiros. Isso simplifica o processo, tornando fácil produzir vídeos instrutivos envolventes para sua equipe sem ferramentas complexas de criação de vídeo.

Quais recursos o HeyGen oferece para aprimorar vídeos de conhecimento de produto e técnicas de vendas?

O HeyGen oferece ferramentas robustas como modelos de vídeo personalizáveis, geração de narração e legendas automáticas para elevar seus vídeos de conhecimento de produto e técnicas de vendas. Você também pode incorporar controles de branding para um visual profissional e consistente em todos os seus vídeos de treinamento para negócios.

O HeyGen pode ser usado para criar vários tipos de vídeos de treinamento para negócios?

Absolutamente, o HeyGen é uma plataforma versátil perfeita para criar uma ampla gama de vídeos de treinamento para negócios, incluindo vídeos de integração, vídeos explicativos e conteúdo de microaprendizagem. Sua extensa biblioteca de mídia e suporte a redimensionamento de proporção de aspecto garantem flexibilidade para todas as suas necessidades de capacitação em vendas.

Como o HeyGen ajuda a criar vídeos de treinamento de vendas de campo de forma mais eficiente?

O HeyGen acelera a produção de vídeos de treinamento de vendas de campo convertendo texto em vídeo com avatares de IA realistas, eliminando a necessidade de filmagens tradicionais e edição extensa. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos normalmente necessários para criar vídeos de treinamento de alta qualidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo