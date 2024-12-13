O HeyGen garante consistência através de seus avançados avatares de IA e templates & scenes personalizáveis, que são perfeitos para demonstrar procedimentos precisos como gestão de 'Barro do Montículo' ou 'Instalação de Base'. Você também pode aplicar controles de branding para manter uma aparência profissional e unificada em todo o seu conteúdo instrutivo.