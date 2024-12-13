Absolutamente. Embora a HeyGen se concentre na produção de vídeos, sua plataforma intuitiva simplifica a transição do storyboard e avaliação de riscos para o vídeo final. Isso permite que os criadores se concentrem em definir objetivos claros do projeto e critérios e restrições, sabendo que o processo de criação de vídeo é eficiente e direto, tornando-o ideal para projetos de vídeo de segurança para estudantes.