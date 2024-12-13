O versátil criador de vídeos de segurança do HeyGen permite que você crie conteúdo detalhado para exercícios de emergência, incluindo cenários de prevenção de homem ao mar e combate a incêndio, alinhando-se com os padrões críticos da IMO. Embora o HeyGen forneça as ferramentas para criação de vídeo, a precisão do conteúdo permanece sob sua responsabilidade para atender à conformidade regulatória específica.