Crie rapidamente vídeos de apresentação envolventes com avatares de IA para melhorar a integração de usuários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo atraente de 60 segundos voltado para profissionais de marketing, apresentando visuais dinâmicos e de marca, além de uma trilha sonora profissional e persuasiva. Mostre como os avatares de IA da HeyGen podem elevar seus esforços de marketing, criando tutoriais envolventes e vídeos explicativos animados eficazes para anúncios de produtos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos projetado para desenvolvedores de software e gerentes de produto, empregando visuais técnicos e claros, complementados por uma narração concisa e informativa. Demonstre como a capacidade de geração de narração da HeyGen simplifica a criação de demonstrações de software eficazes e melhora a documentação em vídeo.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo elegante de 90 segundos para empresários explorando novas ferramentas, utilizando visuais de alta qualidade e uma entrega de áudio envolvente e articulada. Esta produção deve enfatizar como os Modelos & cenas da HeyGen tornam acessível a criação de vídeos sofisticados de apresentação de recursos, aproveitando o poder das ferramentas de vídeo impulsionadas por IA para uma comunicação impactante.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Apresentação de Recursos

Produza rapidamente apresentações de produtos envolventes e demonstrações de software usando as ferramentas de vídeo impulsionadas por IA da HeyGen para mostrar claramente seus recursos.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo de Projeto
Selecione entre modelos personalizáveis ou comece com uma tela em branco para estruturar rapidamente seu projeto de vídeo de apresentação de recursos usando os Modelos & cenas da HeyGen.
2
Step 2
Grave Suas Interações com o Produto
Capture a funcionalidade do seu produto diretamente usando gravação de tela para destacar os principais recursos e fluxos de usuários para uma apresentação abrangente.
3
Step 3
Adicione Narração Impulsionada por IA
Enriqueça suas apresentações com narração profissional e clara usando a geração de narração da HeyGen para guiar os espectadores de forma fluida pelo seu produto.
4
Step 4
Exporte para Distribuição
Finalize seu vídeo usando redimensionamento de proporção e exportações para garantir que ele esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas e comunicação visual eficaz.

Casos de Uso

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

Produza rapidamente vídeos curtos atraentes para redes sociais para destacar novos recursos de produtos e atrair potenciais usuários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de apresentação de recursos envolventes?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de apresentação de recursos profissionais e envolventes e demonstrações de software usando avatares de IA e narrações avançadas de IA. Sua plataforma intuitiva simplifica o processo de comunicação visual para recursos de produtos.

A HeyGen suporta avatares de IA e narrações para demonstrações de produtos?

Com certeza. A HeyGen utiliza avatares de IA de ponta e narrações de IA realistas para dar vida aos seus vídeos de apresentação de produtos, garantindo explicações claras e atraentes para integração de usuários ou marketing.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para documentação de vídeo eficiente e personalização?

A HeyGen oferece um conjunto de ferramentas de vídeo impulsionadas por IA, incluindo modelos personalizáveis e capacidades de gravação de tela sem interrupções, para acelerar significativamente a criação de seus vídeos de apresentação de produtos. Você também pode aplicar controles de marca para um visual consistente.

A HeyGen pode ser usada para vários tipos de apresentações de produtos e integração de usuários?

Sim, a HeyGen é uma ferramenta de vídeo versátil impulsionada por IA, perfeita para várias aplicações, desde demonstrações de software detalhadas até tutoriais interativos e experiências abrangentes de integração de usuários. Ela simplifica a comunicação visual para todas as suas explicações de recursos de produtos.

