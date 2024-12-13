A HeyGen garante que seus "vídeos de risco de queda com IA" mantenham a consistência da marca com "controles de marca" para logotipos e cores. Você também pode utilizar sua "biblioteca de mídia/suporte de estoque" para adicionar contexto visual relevante, aprimorando ainda mais seus materiais de "Proteção contra Quedas" e "Treinamento de Segurança na Construção" com visuais profissionais.