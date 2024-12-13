Crie Vídeos de Treinamento de Risco de Queda com Facilidade

Ofereça treinamento de proteção contra quedas compatível com OSHA com avatares de IA impressionantes, tornando conceitos de segurança complexos fáceis de entender para todos os trabalhadores.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos sobre os princípios gerais de 'Proteção contra Quedas', enfatizando a adesão aos padrões de 'vídeos compatíveis com OSHA'. Destinado a gerentes de segurança e novos contratados em ambientes industriais, o vídeo deve manter um estilo visual profissional e autoritário, utilizando o recurso de 'Modelos e cenas' da HeyGen para apresentar diagramas animados e exemplos práticos, apoiados por uma narração tranquilizadora.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo impactante de 90 segundos destacando as consequências críticas de 'quedas na construção' e a necessidade de um 'treinamento diligente dos trabalhadores'. Este vídeo visa educar todo o pessoal em ambientes de alto risco, apresentando um estilo visual empático baseado em cenários com design de som impactante e narração clara gerada através da capacidade de 'Geração de Narração' da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de guia rápido de 45 segundos ilustrando a aplicação prática e inspeção dos sistemas de 'Parada de Queda', mostrando como 'ferramentas de IA intuitivas' podem simplificar procedimentos de segurança complexos. Esta demonstração dinâmica, passo a passo, é destinada a operadores de equipamentos e oficiais de segurança, apresentando visuais envolventes e instruções precisas criadas diretamente a partir de um roteiro usando o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Treinamento de Risco de Queda

Desenvolva rapidamente vídeos de treinamento de risco de queda profissionais e com IA usando as ferramentas intuitivas da HeyGen para melhorar a segurança no local de trabalho e a conformidade.

1
Step 1
Escolha um Modelo de Treinamento
Escolha a partir de uma biblioteca de "Modelos de Vídeos de Treinamento de Risco de Queda" profissionais ou comece do zero para começar a construir seu módulo de segurança personalizado.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Cole seu conteúdo de segurança e utilize a capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen com seus "roteiros personalizáveis" para adaptar perfeitamente sua mensagem para um treinamento de trabalhadores eficaz.
3
Step 3
Adicione Avatares de IA e Narração
Adicione um "avatar de IA" profissional para apresentar seu vídeo, aumentando o engajamento com "narrações" realistas em vários idiomas para comunicar claramente as diretrizes de proteção contra quedas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Segurança
Revise e Exporte seus "vídeos de risco de queda com IA" concluídos usando a funcionalidade de "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen, garantindo que estejam prontos para implantação e apoiando seu objetivo de "vídeos compatíveis com OSHA".

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Informações de Segurança Complexas

.

Desmembre conceitos complexos de proteção contra quedas e diretrizes da OSHA em conteúdo de treinamento gerado por IA fácil de entender.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de risco de queda compatíveis com OSHA?

A HeyGen permite que você produza rapidamente "vídeos compatíveis com OSHA" para "Treinamento de Segurança na Construção" transformando "roteiros personalizáveis" em envolventes "vídeos de risco de queda com IA". Aproveite nossos "avatares de IA" e "geração de narração" para criar materiais de "treinamento de trabalhadores" eficazes que abordem "quedas na construção" de forma eficiente.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalizar o treinamento de proteção contra quedas?

A HeyGen fornece robustas "ferramentas de IA intuitivas" como "avatares de IA" e "narrações multilíngues" para aprimorar seus vídeos de "Proteção contra Quedas". Personalize facilmente "texto para vídeo a partir de roteiro", adicione "legendas/legendas", e integre "animação por computador" para explicar claramente conceitos como "Restrição de Queda" e "Parada de Queda" para "trabalho em altura com segurança".

A HeyGen pode simplificar a criação de conteúdo diversificado de treinamento de trabalhadores?

Sim, a HeyGen simplifica a "criação" de conteúdo abrangente de "treinamento de trabalhadores", incluindo "vídeos de treinamento de risco de queda", através de seus "modelos e cenas" e "roteiros personalizáveis". As "ferramentas de IA intuitivas" da nossa plataforma permitem que você produza de forma eficiente "vídeos de risco de queda com IA" de alta qualidade adaptados a várias necessidades de segurança.

Como a HeyGen apoia elementos de marca e visuais em vídeos de segurança?

A HeyGen garante que seus "vídeos de risco de queda com IA" mantenham a consistência da marca com "controles de marca" para logotipos e cores. Você também pode utilizar sua "biblioteca de mídia/suporte de estoque" para adicionar contexto visual relevante, aprimorando ainda mais seus materiais de "Proteção contra Quedas" e "Treinamento de Segurança na Construção" com visuais profissionais.

