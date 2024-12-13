Crie Vídeos de Segurança para Instalações com o Poder da IA

Aumente o treinamento e a conformidade dos funcionários sem esforço, aproveitando avatares de IA para mensagens de segurança claras e impactantes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo técnico de 2 minutos para a equipe de manutenção demonstrando procedimentos adequados de Segurança Elétrica e bloqueio/etiquetagem de equipamentos. A abordagem visual deve ser altamente detalhada e instrutiva, aproveitando os Modelos e cenas da HeyGen para uma marca consistente e usando Legendas na tela para destacar etapas críticas, garantindo um treinamento de segurança preciso para todos os espectadores.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional conciso de 60 segundos voltado para gerentes de instalações e oficiais de segurança, destacando a eficiência de criar vídeos de segurança eficazes. Empregue um estilo visual envolvente e dinâmico com animações de texto, explicando como a plataforma simplifica o processo de se tornar um 'criador de vídeos de segurança' convertendo Texto em vídeo a partir de um roteiro, e como o redimensionamento de proporção e exportações permitem uma implantação flexível em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo informativo de 1 minuto para os departamentos de RH e Treinamento, enfatizando a importância de diretrizes de segurança atualizadas e integração perfeita com LMS para treinamento de conformidade. O vídeo deve adotar uma estética visual limpa e corporativa, utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para imagens de fundo de alta qualidade, combinado com geração de narração clara, para transmitir as melhores práticas em segurança ocupacional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Segurança para Instalações

Produza rapidamente vídeos de treinamento de segurança abrangentes e envolventes para sua equipe com criação de vídeo impulsionada por IA.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Segurança
Comece colando suas diretrizes de segurança ou roteiro no editor. Nosso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro converte instantaneamente seu texto em um storyboard visual, estabelecendo a base para seu vídeo de treinamento.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente o engajamento selecionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo de segurança. Escolha entre uma variedade de avatares de IA para transmitir sua mensagem de forma clara e profissional, tornando seu treinamento mais relacionável.
3
Step 3
Adicione Visuais e Legendas
Integre mídia relevante de nossa biblioteca ou faça upload de suas próprias para ilustrar procedimentos de segurança chave. Aumente a acessibilidade e a compreensão adicionando legendas automáticas ao seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo de segurança para instalações com facilidade. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu vídeo para várias plataformas, pronto para distribuição aos seus funcionários para um treinamento eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Procedimentos de Segurança Complexos

Simplifique diretrizes e procedimentos complexos de segurança em instalações em vídeos de IA fáceis de entender, melhorando a compreensão para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de segurança?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento de segurança de forma eficiente, transformando roteiros de texto em conteúdo envolvente com apresentadores de IA. Sua plataforma intuitiva atua como um poderoso criador de vídeos de segurança, simplificando todo o processo de produção de vídeo.

A HeyGen pode integrar vídeos de segurança com sistemas de gestão de aprendizagem existentes?

Sim, a HeyGen suporta integração robusta com LMS, permitindo a implantação perfeita de seus vídeos de segurança no local de trabalho. Você pode exportar vídeos com funcionalidade de Exportação SCORM e incluir recursos essenciais como legendas ocultas para acessibilidade e conformidade.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para personalizar vídeos de segurança no local de trabalho?

A HeyGen fornece um editor de vídeo abrangente com uma biblioteca de mídia, permitindo que você personalize todos os aspectos dos seus vídeos de segurança no local de trabalho. Aproveite recursos como geração de vídeo multilíngue, elementos interativos e controles de marca para criar treinamentos de segurança altamente relevantes e impactantes.

Como posso criar rapidamente vídeos de segurança para instalações usando a HeyGen?

Com a HeyGen, você pode criar rapidamente vídeos de segurança para instalações usando uma variedade de modelos de vídeo e avatares de IA. Basta inserir seu roteiro de vídeo, personalizar com sua mídia e gerar vídeos de segurança de nível profissional em minutos.

