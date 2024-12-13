O HeyGen simplifica a criação de vídeos para equipes de RH oferecendo uma plataforma intuitiva impulsionada por IA, onde você pode criar vídeos a partir de texto sem esforço. Com recursos como narrações de IA, personalização de marca e uma vasta biblioteca de mídia, os profissionais de RH podem produzir conteúdo atraente para treinamento e comunicações de funcionários sem a necessidade de ampla expertise em produção de vídeo.