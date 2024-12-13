Crie Vídeos de Orientação de Instalações com IA

Simplifique a integração com vídeos de orientação envolventes impulsionados por IA, aproveitando os poderosos avatares de IA do HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo conciso de 30 segundos direcionado ao pessoal de RH e administrativo, demonstrando como simplificar os processos de integração usando o modelo de vídeos de orientação de instalações do HeyGen. Visualmente, busque uma estética moderna e limpa com animações em estilo infográfico destacando os principais benefícios, acompanhadas por uma trilha sonora animada e positiva para transmitir eficiência e facilidade de uso. Isso destaca o poder dos Modelos e cenas do HeyGen para criação rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de orientação envolvente de 60 segundos, impulsionado por IA, para funcionários atuais que precisam de uma atualização sobre protocolos de segurança específicos ou acesso a instalações específicas do departamento. Utilize uma abordagem dinâmica de narrativa visual com elementos sutis em 3D para manter a atenção, narrado por um avatar de IA autoritário e claro do HeyGen para transmitir informações críticas de forma eficaz, garantindo alta retenção e engajamento.
Prompt de Exemplo 3
Crie vídeos de treinamento de IA acessíveis de 50 segundos focados em navegar por zonas específicas das instalações, projetados para um público diversificado, incluindo aqueles com deficiência auditiva ou em ambientes barulhentos. A execução visual deve ser informativa e direta, com texto claro na tela reforçando os pontos falados, complementado por legendas geradas automaticamente pelo HeyGen para melhorar a compreensão e a inclusão, tudo entregue por uma voz de IA calma e articulada.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Orientação de Instalações

Crie facilmente vídeos de orientação envolventes impulsionados por IA para a integração de funcionários usando ferramentas intuitivas e capacidades de IA.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Comece selecionando entre uma variedade de "modelos de vídeo" profissionais ou transforme seu roteiro diretamente em um vídeo, adaptado para orientação de instalações.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Enriqueça seu vídeo escolhendo um "avatar de IA" realista para guiar novos funcionários pelas suas instalações com uma apresentação clara e envolvente.
3
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Aumente a acessibilidade e a compreensão integrando "legendas geradas automaticamente" e enriquecendo sua narrativa com mídia de estoque relevante e animações.
4
Step 4
Exporte para Compartilhamento Sem Esforço
Finalize seus "vídeos de orientação" abrangentes e utilize redimensionamento de proporção e exportações para distribuição flexível em várias plataformas e dispositivos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Experiências de Boas-Vindas Envolventes

Desenhe vídeos de orientação de instalações inspiradores e acolhedores que motivem novos contratados e estabeleçam um tom positivo para sua jornada.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de orientação de instalações envolventes?

O HeyGen capacita você a criar vídeos de orientação de instalações envolventes com facilidade. Aproveite nossa experiência de criação de vídeos impulsionada por IA para transformar roteiros em conteúdo dinâmico, completo com narrações de IA e narrativa visual, garantindo que seus novos funcionários estejam informados e cativados.

Quais são os benefícios de usar IA para vídeos de integração e treinamento de funcionários?

Utilizar a IA do HeyGen para vídeos de integração de funcionários revoluciona a experiência de treinamento, tornando-a mais eficiente e personalizada. Nossa plataforma permite que você crie rapidamente vídeos de treinamento de IA de alta qualidade, simplificando significativamente seu processo de integração e garantindo a entrega consistente e profissional de informações vitais.

O HeyGen oferece modelos e avatares de IA para criar rapidamente vídeos de orientação?

Sim, o HeyGen fornece uma biblioteca abrangente de modelos de vídeo e avatares de IA realistas projetados para ajudá-lo a produzir rapidamente vídeos de orientação profissionais. Esses recursos, combinados com legendas geradas automaticamente e controles de marca, simplificam o processo de edição de vídeo e mantêm a consistência da marca.

Como o HeyGen simplifica a experiência de criação de vídeos para equipes de RH?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos para equipes de RH oferecendo uma plataforma intuitiva impulsionada por IA, onde você pode criar vídeos a partir de texto sem esforço. Com recursos como narrações de IA, personalização de marca e uma vasta biblioteca de mídia, os profissionais de RH podem produzir conteúdo atraente para treinamento e comunicações de funcionários sem a necessidade de ampla expertise em produção de vídeo.

