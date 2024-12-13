Crie Vídeos de Lançamento Externos que Gerem Interesse
Desenvolva um vídeo profissional de demonstração de produto de 45 segundos que explique claramente os benefícios de uma oferta futura, perfeito para tomadores de decisão B2B e potenciais clientes empresariais. Empregue um estilo visual limpo e autoritário com demonstrações detalhadas na tela, aprimoradas pela geração de Narração e Legendas da HeyGen para máxima clareza.
Crie uma atualização de produto inspiradora de 60 segundos liderada pelo fundador, comunicando a narrativa estratégica por trás da nossa última inovação para investidores e fiéis à marca. O estilo visual deve ser caloroso e autêntico, apresentando uma abordagem direta à câmera usando avatares de IA da HeyGen e Modelos & cenas polidos.
Desenhe um teaser vibrante de pré-lançamento de 30 segundos, oferecendo uma visão geral concisa do produto para engajar o público em geral e usuários de redes sociais. Este vídeo deve apresentar gráficos animados visualmente atraentes e coloridos, acompanhados por uma narração energética, otimizados para várias plataformas usando o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações da HeyGen e suporte diversificado de Biblioteca de mídia/estoque.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie anúncios de lançamento de produto impactantes rapidamente usando vídeo de IA.
Produza rapidamente vídeos promocionais atraentes para anunciar seu produto e gerar interesse inicial.
Produza conteúdo envolvente para redes sociais para lançamentos de produto.
Gere rapidamente teasers virais e clipes de anúncio para criar expectativa nas plataformas sociais.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de lançamento de produto e estratégia de marketing?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de lançamento de produto atraentes e anúncios de produto de forma eficiente, usando avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para apoiar sua estratégia de marketing geral.
A HeyGen pode ajudar a simplificar anúncios de lançamento de funcionalidades e atualizações de produto lideradas pelo fundador?
Com certeza. A HeyGen simplifica a criação de anúncios de lançamento de funcionalidades envolventes e atualizações de produto autênticas lideradas pelo fundador, garantindo consistência de identidade de marca com modelos personalizáveis e controles de branding.
Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar vídeos de lançamento diversos e impactantes?
A HeyGen fornece ferramentas robustas para criar diversos vídeos de lançamento, incluindo avatares de IA de alta qualidade, geração de narração integrada e uma biblioteca de mídia abrangente, permitindo uma narrativa estratégica para sua visão geral do produto ou teasers.
Por que a HeyGen é a escolha ideal para criar vídeos de lançamento externos profissionais?
A HeyGen se destaca para vídeos de lançamento externos ao oferecer produção rápida de roteiro para vídeo, avatares de IA profissionais, legendas automáticas e redimensionamento de proporção de aspecto, tudo projetado para fazer do seu lançamento de produto um sucesso.