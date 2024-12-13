Crie Vídeos de Lançamento Externos que Gerem Interesse

Crie vídeos de lançamento virais com narrativa estratégica e cative seu público-alvo usando avatares de IA da HeyGen para máximo impacto.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo profissional de demonstração de produto de 45 segundos que explique claramente os benefícios de uma oferta futura, perfeito para tomadores de decisão B2B e potenciais clientes empresariais. Empregue um estilo visual limpo e autoritário com demonstrações detalhadas na tela, aprimoradas pela geração de Narração e Legendas da HeyGen para máxima clareza.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma atualização de produto inspiradora de 60 segundos liderada pelo fundador, comunicando a narrativa estratégica por trás da nossa última inovação para investidores e fiéis à marca. O estilo visual deve ser caloroso e autêntico, apresentando uma abordagem direta à câmera usando avatares de IA da HeyGen e Modelos & cenas polidos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um teaser vibrante de pré-lançamento de 30 segundos, oferecendo uma visão geral concisa do produto para engajar o público em geral e usuários de redes sociais. Este vídeo deve apresentar gráficos animados visualmente atraentes e coloridos, acompanhados por uma narração energética, otimizados para várias plataformas usando o redimensionamento de Proporção de aspecto & exportações da HeyGen e suporte diversificado de Biblioteca de mídia/estoque.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Lançamento Externos

Crie anúncios de produto atraentes e lançamentos de funcionalidades com IA, desde a narrativa estratégica até a distribuição perfeita, engajando seu público-alvo de forma eficaz.

1
Step 1
Defina Sua Mensagem e Roteiro
Comece definindo sua mensagem principal e público-alvo para uma narrativa estratégica eficaz. Desenvolva um roteiro claro que destaque a proposta de valor do seu produto, preparando-o para fácil conversão com nosso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Crie Visuais e Cenas Dinâmicas
Transforme seu roteiro em um vídeo visualmente envolvente. Selecione entre uma variedade de modelos & cenas, ou utilize avatares de IA para apresentar seus anúncios de produto e funcionalidades principais de forma eficaz.
3
Step 3
Aprimore com Branding e Acessibilidade
Refine seu vídeo de lançamento aplicando sua identidade de marca. Use controles de branding para logos e cores para garantir a consistência da identidade de marca, tornando seus vídeos de lançamento de produto instantaneamente reconhecíveis.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe em Várias Plataformas
Finalize seu vídeo para diversos canais. Utilize o redimensionamento de proporção de aspecto & exportações para otimizar seu conteúdo para diferentes plataformas, garantindo um amplo alcance para sua estratégia de marketing em vídeo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque histórias de sucesso de clientes para construir credibilidade no lançamento

Destaque experiências positivas de usuários com vídeos de IA envolventes, reforçando a confiança e o valor para seu novo produto.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar nossos vídeos de lançamento de produto e estratégia de marketing?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de lançamento de produto atraentes e anúncios de produto de forma eficiente, usando avatares de IA avançados e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro para apoiar sua estratégia de marketing geral.

A HeyGen pode ajudar a simplificar anúncios de lançamento de funcionalidades e atualizações de produto lideradas pelo fundador?

Com certeza. A HeyGen simplifica a criação de anúncios de lançamento de funcionalidades envolventes e atualizações de produto autênticas lideradas pelo fundador, garantindo consistência de identidade de marca com modelos personalizáveis e controles de branding.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar vídeos de lançamento diversos e impactantes?

A HeyGen fornece ferramentas robustas para criar diversos vídeos de lançamento, incluindo avatares de IA de alta qualidade, geração de narração integrada e uma biblioteca de mídia abrangente, permitindo uma narrativa estratégica para sua visão geral do produto ou teasers.

Por que a HeyGen é a escolha ideal para criar vídeos de lançamento externos profissionais?

A HeyGen se destaca para vídeos de lançamento externos ao oferecer produção rápida de roteiro para vídeo, avatares de IA profissionais, legendas automáticas e redimensionamento de proporção de aspecto, tudo projetado para fazer do seu lançamento de produto um sucesso.

