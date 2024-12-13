Crie Vídeos de Documentação de Exportação com Facilidade

Simplifique o treinamento complexo de Conformidade de Exportação. Use os avatares de IA da HeyGen para explicar claramente os Mecanismos de Exportação.

575/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para coordenadores de exportação e profissionais de logística, detalhando o processo de envio de dados via o Sistema Automatizado de Exportação (AES) para registros de Informações de Exportação Eletrônica (EEI). O vídeo deve adotar um estilo visual técnico, passo a passo, com capturas de tela simuladas, apoiado por uma narração precisa e clara. Garanta acessibilidade e compreensão gerando legendas automáticas usando a HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza um guia abrangente de 2 minutos para equipes de vendas internacionais e gerentes de envio, desmistificando as complexidades dos Incoterms e explicando a importância dos Números de Classificação Tarifária Harmonizada precisos. A apresentação visual deve ser um explicador envolvente com gráficos animados personalizados para ilustrar conceitos, apresentando um tom de áudio entusiástico, mas informativo. Este vídeo pode ser criado de forma eficiente transformando um roteiro detalhado em uma narrativa visual com o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo introdutório de 45 segundos para novos contratados em departamentos de envio internacional, fornecendo uma visão geral concisa dos Mecanismos de Exportação gerais e destacando a importância de aderir aos controles de exportação dos EUA. A estética visual deve ser dinâmica e acelerada, incorporando imagens de arquivo relevantes de comércio global, com uma voz energética e confiante guiando a narrativa. Utilize a extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para montar rapidamente visuais atraentes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Documentação de Exportação

Produza de forma eficiente vídeos de treinamento claros e em conformidade para processos e regulamentos de exportação complexos usando a plataforma intuitiva da HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Esboço
Comece delineando os tópicos específicos de exportação que você deseja cobrir em seus vídeos de treinamento. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar automaticamente seu conteúdo escrito em um vídeo envolvente.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais e Apresentador de IA
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo escolhendo um avatar de IA adequado para apresentar suas informações de Conformidade de Exportação, garantindo engajamento visual.
3
Step 3
Adicione Explicações Detalhadas e Acessibilidade
Forneça detalhes aprofundados sobre assuntos críticos como Regulamentos de Administração de Exportação. Adicione legendas para maior acessibilidade e clareza.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Final
Uma vez que seu vídeo explicando tópicos como Informações de Exportação Eletrônica esteja completo, exporte-o no formato desejado. Use o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para otimizá-lo para várias plataformas de compartilhamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento no Treinamento de Exportação

.

Melhore a participação dos alunos e a retenção de conhecimento em treinamentos vitais de mecânica e conformidade de exportação com conteúdo dinâmico gerado por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de exportação?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos de treinamento envolventes convertendo roteiros em conteúdo de vídeo profissional com avatares de IA e narrações. Isso reduz significativamente o tempo e os recursos necessários para criar vídeos de documentação de exportação para sua equipe.

A HeyGen pode ajudar a explicar tópicos complexos de Conformidade de Exportação?

Absolutamente, a HeyGen permite que as empresas comuniquem efetivamente tópicos complexos como Conformidade de Exportação e controles de exportação dos EUA através de vídeos claros e compreensíveis. Você pode usar o recurso de texto-para-vídeo e avatares de IA da HeyGen para desmembrar até mesmo os densos Regulamentos de Administração de Exportação em conteúdo envolvente.

Quais são os benefícios de usar a HeyGen para explicar os Mecanismos de Exportação?

A HeyGen oferece uma maneira consistente e eficiente de ilustrar detalhadamente os Mecanismos de Exportação, incluindo conceitos como Incoterms ou Números de Classificação Tarifária Harmonizada. Aproveitando modelos e controles de marca, você pode garantir que todos os seus vídeos instrucionais sejam claros, precisos e apresentados uniformemente em toda a sua organização.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos para Licenças de Exportação e documentos específicos?

A HeyGen é altamente versátil, permitindo que você crie vídeos direcionados para vários requisitos específicos, como ilustrar como lidar com Licenças de Exportação, Informações de Exportação Eletrônica (EEI) ou um ATA Carnet. Com opções de cenas personalizáveis e legendas, a HeyGen garante que seu conteúdo seja preciso e fácil de entender para todos os públicos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo