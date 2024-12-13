A HeyGen é altamente versátil, permitindo que você crie vídeos direcionados para vários requisitos específicos, como ilustrar como lidar com Licenças de Exportação, Informações de Exportação Eletrônica (EEI) ou um ATA Carnet. Com opções de cenas personalizáveis e legendas, a HeyGen garante que seu conteúdo seja preciso e fácil de entender para todos os públicos.