Domine Seu Framework de Experimentação com Guias em Vídeo
Simplifique seu construtor de experimentos e visualize resultados com tutoriais em vídeo claros, aproveitando a geração de narração da HeyGen para conteúdo impactante.
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos voltado para Líderes de Engenharia e Gerentes de Produto Sênior, ilustrando como construir experimentos de forma eficiente dentro de um framework de experimentação escalável. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e tecnológico, com transições rápidas e uma narração confiante e energética. Destaque os esforços colaborativos das equipes de engenharia e produto, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para uma mensagem precisa e impactante.
Crie um vídeo impactante de 60 segundos para Analistas de Marketing e Stakeholders de Negócios, demonstrando como analisar e agir efetivamente sobre seus resultados para obter insights acionáveis. O estilo visual e de áudio deve ser orientado por dados e conciso, apresentando visualizações de dados claras e uma narrativa direta e autoritária. Integre imagens relevantes da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para reforçar visualmente o impacto da tomada de decisões informadas e como visualizar e interpretar resultados de forma eficaz.
Desenhe um vídeo estratégico abrangente de 2 minutos para CTOs, Chefes de Produto e Gerentes de P&D, delineando a jornada para estabelecer um programa de experimentação completo. A estética visual deve ser elegante e estratégica, com uma narração inspiradora e articulada guiando os espectadores por todo o processo de experimentação e os benefícios de realizar experimentos. Utilize a geração de narração da HeyGen para produzir uma trilha sonora polida e profissional que ressoe com os tomadores de decisão executivos.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Desenvolver Cursos de Treinamento de Experimentação.
Produza cursos de vídeo abrangentes para ensinar as complexidades do seu framework de experimentação, alcançando um público mais amplo globalmente.
Aprimorar o Treinamento do Programa de Experimentação.
Eleve o engajamento e a retenção para equipes de engenharia e produto que estão aprendendo seu processo de experimentação com módulos de vídeo dinâmicos alimentados por IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen cria avatares e vozes de IA realistas para meus vídeos?
A HeyGen utiliza IA avançada para gerar avatares de IA realistas a partir do seu roteiro, juntamente com a geração de narração com som natural. Esta inovadora capacidade de texto-para-vídeo transforma texto em conteúdo visual envolvente de forma rápida e eficiente, fazendo sua mensagem ressoar.
A HeyGen pode integrar-se com as diretrizes de marca existentes para produção de vídeo consistente?
Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore perfeitamente os logotipos, cores e fontes da sua empresa em seus vídeos. Isso garante que cada peça de conteúdo mantenha uma identidade de marca profissional e consistente.
Quais especificações técnicas a HeyGen suporta para saída e personalização de vídeo?
A HeyGen oferece opções de saída versáteis, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas e legendas automáticas. Você pode aprimorar seus vídeos usando nossa extensa biblioteca de mídia/estoque ou seus próprios ativos para atender a requisitos específicos do projeto.
Quais etapas estão envolvidas no processo simplificado de texto-para-vídeo da HeyGen?
O processo começa com seu roteiro, que a HeyGen converte em vídeo usando a tecnologia de texto-para-vídeo, gerando um avatar de IA e narração. Você pode então personalizar com templates e cenas, adicionar legendas e exportar no formato de proporção desejado, tornando o fluxo de trabalho incrivelmente eficiente.