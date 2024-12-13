Domine Seu Framework de Experimentação com Guias em Vídeo

Simplifique seu construtor de experimentos e visualize resultados com tutoriais em vídeo claros, aproveitando a geração de narração da HeyGen para conteúdo impactante.

482/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 90 segundos voltado para Líderes de Engenharia e Gerentes de Produto Sênior, ilustrando como construir experimentos de forma eficiente dentro de um framework de experimentação escalável. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e tecnológico, com transições rápidas e uma narração confiante e energética. Destaque os esforços colaborativos das equipes de engenharia e produto, aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para uma mensagem precisa e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo impactante de 60 segundos para Analistas de Marketing e Stakeholders de Negócios, demonstrando como analisar e agir efetivamente sobre seus resultados para obter insights acionáveis. O estilo visual e de áudio deve ser orientado por dados e conciso, apresentando visualizações de dados claras e uma narrativa direta e autoritária. Integre imagens relevantes da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para reforçar visualmente o impacto da tomada de decisões informadas e como visualizar e interpretar resultados de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo estratégico abrangente de 2 minutos para CTOs, Chefes de Produto e Gerentes de P&D, delineando a jornada para estabelecer um programa de experimentação completo. A estética visual deve ser elegante e estratégica, com uma narração inspiradora e articulada guiando os espectadores por todo o processo de experimentação e os benefícios de realizar experimentos. Utilize a geração de narração da HeyGen para produzir uma trilha sonora polida e profissional que ressoe com os tomadores de decisão executivos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Criação de Vídeos de Framework de Experimentação

Crie vídeos precisos e envolventes para explicar seu framework de experimentação, facilitando a compreensão e adoção pelas equipes de engenharia e produto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Esboce seu framework de experimentação escalável escrevendo um roteiro claro e conciso. A capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen permite que você gere seu vídeo diretamente a partir deste conteúdo, garantindo uma linguagem precisa do produto.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha um avatar de IA envolvente para apresentar seu guia, garantindo uma aparência profissional e consistente. Utilize nossas diversas opções para comunicar visualmente sua abordagem estruturada e repetível para a execução de experimentos.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes
Enriqueça seu vídeo com áudio profissional utilizando nossa geração de narração. Isso garante que sua explicação sobre como construir experimentos seja claramente articulada, fornecendo insights acionáveis para sua equipe.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Finalize seu vídeo e prepare-o para distribuição. Use o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para entregar seu guia de processo de experimentação no formato perfeito, permitindo que as equipes analisem e ajam sobre seus resultados de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Comunicar Histórias de Sucesso de Experimentação

.

Destaque os resultados impactantes e insights acionáveis obtidos a partir do seu framework de experimentação por meio de vídeos atraentes gerados por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen cria avatares e vozes de IA realistas para meus vídeos?

A HeyGen utiliza IA avançada para gerar avatares de IA realistas a partir do seu roteiro, juntamente com a geração de narração com som natural. Esta inovadora capacidade de texto-para-vídeo transforma texto em conteúdo visual envolvente de forma rápida e eficiente, fazendo sua mensagem ressoar.

A HeyGen pode integrar-se com as diretrizes de marca existentes para produção de vídeo consistente?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore perfeitamente os logotipos, cores e fontes da sua empresa em seus vídeos. Isso garante que cada peça de conteúdo mantenha uma identidade de marca profissional e consistente.

Quais especificações técnicas a HeyGen suporta para saída e personalização de vídeo?

A HeyGen oferece opções de saída versáteis, incluindo redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas e legendas automáticas. Você pode aprimorar seus vídeos usando nossa extensa biblioteca de mídia/estoque ou seus próprios ativos para atender a requisitos específicos do projeto.

Quais etapas estão envolvidas no processo simplificado de texto-para-vídeo da HeyGen?

O processo começa com seu roteiro, que a HeyGen converte em vídeo usando a tecnologia de texto-para-vídeo, gerando um avatar de IA e narração. Você pode então personalizar com templates e cenas, adicionar legendas e exportar no formato de proporção desejado, tornando o fluxo de trabalho incrivelmente eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo