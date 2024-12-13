Crie Vídeos de Rotas de Evacuação com IA

Produza vídeos vitais do Plano de Evacuação de Escritório sem esforço com Texto-para-vídeo a partir de roteiro, garantindo instruções de segurança claras e consistentes para todos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 45 segundos ilustrando simulações de emergência escolar, direcionado a funcionários e alunos da escola, com gráficos animados e fáceis de entender e uma narração estável e informativa. Aproveite o recurso de cenas personalizáveis da HeyGen para representar com precisão vários ambientes escolares e rotas de evacuação específicas, tornando o treinamento altamente relevante e impactante.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos sobre segurança em eventos públicos, projetado para participantes de eventos de diversas origens, apresentando conteúdo dinâmico e visualmente envolvente com narração urgente, mas clara. Esta mensagem impactante usará efetivamente a geração de narração da HeyGen para fornecer narrações multilíngues, garantindo que informações críticas sobre rotas de evacuação alcancem todos.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo detalhado de 90 segundos focado no treinamento de instalações de saúde para funcionários e visitantes, apresentando visuais altamente organizados com uma voz calma e autoritária para explicar vídeos críticos do plano de evacuação. Empregue os extensos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente passeios completos e precisos de plantas baixas, vitais para a preparação para emergências.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Rotas de Evacuação

Produza rapidamente vídeos abrangentes de treinamento de segurança para qualquer instalação, garantindo comunicação clara e prontidão em emergências.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Evacuação
Elabore um roteiro claro e preciso detalhando cada etapa dos procedimentos de segurança da sua instalação. Este roteiro formará a base para gerar seus "vídeos de plano de evacuação" precisos usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen.
2
Step 2
Desenhe Sua Rota de Evacuação
Mapeie visualmente suas rotas de segurança utilizando "cenas personalizáveis" para replicar o layout do seu prédio. Integre indicadores e caminhos para marcar claramente os pontos de saída e áreas de reunião, fornecendo um guia direto.
3
Step 3
Adicione Narração e Visuais de IA
Aumente a clareza e o engajamento integrando um "avatar de IA" para apresentar as instruções de evacuação. Este apresentador humanoide garante que informações críticas sejam transmitidas efetivamente ao seu público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seus "vídeos de treinamento de segurança" otimizando seu formato usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen. Isso garante que seus guias de evacuação estejam prontos para implantação em vários canais de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Procedimentos de Segurança Complexos

Transforme protocolos de evacuação complexos em vídeos claros e fáceis de entender, melhorando significativamente a compreensão para públicos diversos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de rotas de evacuação envolventes?

A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de rotas de evacuação a partir de um roteiro, utilizando avatares de IA avançados e cenas personalizáveis para tornar vídeos de treinamento de segurança complexos envolventes para qualquer público. Isso simplifica o processo de desenvolvimento de guias visuais cruciais.

Posso personalizar a aparência dos meus vídeos de plano de evacuação usando a HeyGen?

Absolutamente! A HeyGen oferece cenas personalizáveis extensas e controles de branding, garantindo que seus vídeos de plano de evacuação mantenham uma aparência profissional e uniforme, consistente com as diretrizes da sua organização. Isso é ideal para treinamentos de segurança corporativa, simulações de emergência escolar e outros requisitos específicos.

Quais recursos a HeyGen oferece para tornar os vídeos de evacuação acessíveis e prontos para múltiplos públicos?

A HeyGen permite que você melhore seus vídeos de treinamento de segurança com narrações multilíngues e diversos avatares de IA, garantindo que as informações críticas do Plano de Evacuação de Escritório sejam comunicadas e compreendidas efetivamente por diversos públicos em várias instalações. Legendas e legendas adicionais aumentam ainda mais a acessibilidade.

A HeyGen é um gerador de texto para vídeo para criar planos de evacuação do zero?

A HeyGen é um poderoso gerador de texto para vídeo projetado para capacitar os usuários a criar vídeos de plano de evacuação de alta qualidade diretamente a partir de entrada de texto. Ela integra recursos como avatares de IA e cenas personalizáveis para transformar roteiros em comunicações de segurança impactantes de forma eficiente.

