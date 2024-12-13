Crie Vídeos de Treinamento em Ética Facilmente com AI

Economize tempo e reduza custos para equipes de RH e L&D transformando roteiros em vídeos profissionais de treinamento em ética usando texto para vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de treinamento envolvente de 45 segundos para membros da equipe existentes, ilustrando cenários comuns em treinamentos de regulamentação e conformidade. O estilo visual deve ser interativo e dinâmico, usando avatares de AI para encenar dilemas éticos e suas resoluções.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos sobre ética e conformidade, direcionado a funcionários que lidam com dados sensíveis, enfatizando a importância do treinamento ético eficaz. O estilo deve ser moderno e direto, aproveitando a conversão de texto para vídeo a partir do roteiro para atualizações rápidas de conteúdo.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe uma peça educacional de 60 segundos para equipes de RH e L&D, inspirando-as a desenvolver treinamentos de ética que promovam uma cultura ética forte. Este vídeo deve apresentar uma estética profissional, orientada por templates, para demonstrar a facilidade de produção e a consistência de marca em vários templates e cenas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Treinamento em Ética

Desenvolva rapidamente vídeos abrangentes e envolventes de treinamento em ética e conformidade para seus funcionários usando ferramentas de criação de vídeo em AI.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo de treinamento em ética. Nossa plataforma usa seu roteiro para alimentar o processo de geração de texto para vídeo a partir do roteiro.
2
Step 2
Selecione um Avatar de AI e Cena
Dê vida à sua mensagem escolhendo entre uma seleção diversificada de avatares de AI e templates profissionais para representar seu conteúdo de treinamento.
3
Step 3
Gere Narração e Refine
Produza uma narração clara e profissional com geração avançada de narração e adicione facilmente legendas para melhorar a acessibilidade para todos os funcionários.
4
Step 4
Exporte e Implante o Treinamento
Utilize redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo de treinamento para qualquer plataforma, garantindo a entrega eficiente de educação vital para os funcionários.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e motive o público com vídeos motivacionais

Cultive uma cultura ética forte produzindo vídeos atraentes que motivem os funcionários a um comportamento responsável.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento em ética?

O HeyGen torna a criação de vídeos de treinamento em ética simples ao transformar roteiros em conteúdo envolvente com avatares de AI realistas e narrações profissionais em AI. Sua plataforma intuitiva de criação de vídeos em AI e templates prontos para uso permitem que as equipes produzam materiais de educação de funcionários de alta qualidade de forma eficiente.

Quais recursos o HeyGen oferece para vídeos de treinamento em ética e conformidade envolventes?

Para vídeos de treinamento em ética e conformidade impactantes, o HeyGen fornece avatares de AI realistas que transmitem sua mensagem claramente. Você pode aumentar o engajamento com legendas automáticas e integrar os elementos da sua marca para criar uma experiência de aprendizado consistente e eficaz para todos os funcionários.

As equipes de RH e L&D podem desenvolver treinamentos de ética para funcionários de forma eficiente usando o HeyGen?

Com certeza. O HeyGen é um criador ideal de vídeos de treinamento em ética para equipes de RH e L&D que buscam desenvolver treinamentos de ética para funcionários de forma rápida e econômica. Seu processo simplificado ajuda a criar treinamentos essenciais de regulamentação e conformidade, apoiando iniciativas de treinamento remoto com facilidade.

Quais opções de branding estão disponíveis ao criar vídeos de ética no local de trabalho com o HeyGen?

O HeyGen permite controles extensivos de branding, garantindo que seus vídeos de ética no local de trabalho estejam alinhados com a identidade da sua empresa. Você pode facilmente aplicar seu logotipo, cores da marca e usar sua própria mídia da biblioteca para personalizar templates para um visual profissional e coeso.

