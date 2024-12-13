Crie Vídeos de Conscientização sobre a Linha Direta de Ética com IA

Simplifique o treinamento de ética e aumente o engajamento dos funcionários com avatares de IA que criam vídeos envolventes sobre ética no local de trabalho.

518/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 90 segundos sobre ética e conformidade para gerentes e novos contratados, apresentando cenários realistas onde a linha direta de ética deve ser utilizada. Empregue uma abordagem visual envolvente baseada em cenários com uma narração calma e instrutiva. O vídeo deve ser gerado de forma eficiente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para criar roteiros personalizáveis para cada exemplo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 1 minuto projetado para simplificar o treinamento de ética, abordando preocupações comuns dos funcionários sobre relatar irregularidades, como anonimato e processo. O estilo visual e de áudio deve ser amigável e acessível, adotando um formato de perguntas e respostas para tranquilizar o público. Utilize a geração de narração da HeyGen para garantir um tom de apoio e consistente ao longo do vídeo, tornando informações complexas acessíveis.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo poderoso de 2 minutos para toda a organização, reforçando o compromisso inabalável da empresa com a conduta ética e incentivando uma cultura de 'falar abertamente', que é crucial para programas de treinamento eficazes. O vídeo deve apresentar um estilo visual motivacional, incorporando visuais de alta qualidade da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, acompanhado de uma mensagem de áudio inspiradora desenvolvida para equipes de RH distribuírem amplamente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Conscientização sobre a Linha Direta de Ética

Simplifique a produção de vídeos cruciais de ética e conformidade para suas equipes de RH e programas de treinamento usando ferramentas com tecnologia de IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo de Vídeo
Inicie seu processo de criação escolhendo um modelo relevante da nossa biblioteca de "Modelos e cenas", adaptado para "vídeos de ética e conformidade".
2
Step 2
Personalize com Avatares de IA
Personalize o apresentador do seu vídeo selecionando entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para transmitir sua mensagem sobre a linha direta de ética de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Narrações de IA
Aumente a clareza e o alcance gerando áudio envolvente usando nosso recurso de "geração de narração", ideal para "Engajamento dos Funcionários".
4
Step 4
Exporte com Legendas Automáticas
Finalize seu vídeo gerando "Legendas/legendas" para melhorar a acessibilidade e a clareza, pronto para seus canais de comunicação.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Vídeos de Conscientização Envolventes Rapidamente

.

Gere rapidamente vídeos e clipes de conscientização sobre a linha direta de ética usando IA, perfeitos para comunicações internas, quadros digitais ou sites intranet para aumentar a conscientização.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a produção de vídeos de ética e conformidade?

A HeyGen atua como um poderoso Gerador de Texto para Vídeo, permitindo que os usuários transformem facilmente roteiros em vídeos envolventes de ética e conformidade. Nossos avatares de IA realistas transmitem sua mensagem com consistência e profissionalismo, simplificando tópicos complexos para os funcionários.

A HeyGen oferece legendas automáticas e suporte multilíngue para vídeos de conscientização sobre a linha direta de ética?

Sim, a HeyGen possui um Gerador de Legendas de IA que adiciona automaticamente legendas aos seus vídeos de conscientização sobre a linha direta de ética, melhorando a acessibilidade. Você também pode gerar narrações de IA em vários idiomas para personalizar e localizar seu conteúdo para uma força de trabalho global.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para criar vídeos consistentes de conscientização sobre a linha direta de ética?

O recurso de Modelos de Vídeo da HeyGen inclui designs específicos para vídeos de conscientização sobre a linha direta de ética, permitindo uma criação de conteúdo rápida e consistente. Você pode facilmente personalizar roteiros e integrar os logotipos e cores da sua marca para manter a Identidade Visual consistente em todas as comunicações.

A HeyGen pode ajudar as equipes de RH com treinamento de ética e engajamento dos funcionários?

As equipes de RH podem usar a HeyGen para criar vídeos de comunicação envolventes e de formato curto (por exemplo, vídeos de 1-2 minutos) que simplificam o treinamento de ética e melhoram o engajamento dos funcionários. Essa abordagem garante que mensagens críticas sejam facilmente digeríveis e memoráveis, promovendo uma cultura mais forte de falar abertamente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo