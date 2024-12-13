Crie Vídeos de Ética e Conduta com Facilidade

Simplifique seu treinamento de ética e garanta conformidade com vídeos profissionais, facilmente gerados a partir de roteiro usando IA.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 60 segundos sobre conformidade para gerentes de nível médio, explicando políticas críticas do local de trabalho em relação à privacidade de dados. Este vídeo requer uma apresentação visual formal, mas envolvente, com texto profissional na tela destacando as principais regulamentações, e deve utilizar o recurso de texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para garantir uma mensagem precisa e consistente em todos os módulos.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo dinâmico de 30 segundos sobre ética e conduta destinado a reforçar uma cultura ética entre todos os funcionários existentes, servindo como um rápido lembrete trimestral. A abordagem visual deve ser moderna e animada, usando cortes rápidos e visuais impactantes para transmitir mudanças de comportamento positivas, facilmente alcançadas selecionando entre os diversos modelos e cenas da HeyGen para implantação rápida.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento de 55 segundos sobre ética e conformidade para o departamento de vendas, ilustrando um cenário comum de conflito de interesses e as etapas adequadas de resolução. Empregue um estilo visual narrativo que use ambientes de escritório relacionáveis e interações claras entre personagens, aprimorado pela geração de narração profissional na HeyGen para guiar os espectadores através de dilemas éticos complexos com clareza e empatia.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Criar Vídeos de Ética e Conduta

Crie vídeos de treinamento em ética envolventes e em conformidade sem esforço para fomentar uma cultura ética e garantir a compreensão dos funcionários sobre as políticas do local de trabalho.

1
Step 1
Crie a partir de um Modelo
Inicie seu vídeo de treinamento em ética e conformidade com um modelo profissional. Personalize facilmente as cenas para alinhar com suas políticas específicas do local de trabalho e diretrizes éticas.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Avatares
Insira seu roteiro de ética e conduta. Selecione entre vários avatares de IA para apresentar seu conteúdo, garantindo uma entrega consistente e profissional das mensagens-chave.
3
Step 3
Gere Sua Narração
Gere instantaneamente narrações realistas a partir do seu roteiro usando a avançada geração de narração da HeyGen. Isso garante uma comunicação clara e consistente de suas diretrizes éticas.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Personalize seu vídeo com controles de branding, adicionando o logotipo e as cores da sua empresa. Em seguida, exporte seu vídeo de treinamento em ética e conformidade finalizado em vários formatos para fácil distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação de Políticas Complexas

Transforme políticas de trabalho intrincadas e diretrizes éticas em conteúdo de vídeo claro e digerível para melhorar a compreensão e adesão.

Perguntas Frequentes

Como posso criar rapidamente vídeos envolventes de treinamento em ética e conformidade?

A HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos profissionais de treinamento em ética e conformidade. Você pode aproveitar os avatares de IA e personalizar modelos pré-construídos para produzir de forma eficiente vídeos corporativos de conformidade que ressoem com seus funcionários.

Quais são os benefícios de usar a HeyGen para treinamento em ética dos funcionários?

A HeyGen ajuda a fomentar uma cultura ética tornando o treinamento de conformidade mais acessível e envolvente. Com capacidades de texto para vídeo e avatares de IA realistas, você pode entregar vídeos de treinamento eficazes que promovem mudanças de comportamento e comunicam claramente as políticas do local de trabalho.

A HeyGen pode suportar vários elementos necessários para vídeos de conformidade abrangentes?

Absolutamente. A HeyGen oferece recursos como geração de narração, controles de branding personalizados e a capacidade de criar vídeos roteirizados, garantindo que seus vídeos de conformidade atendam a requisitos específicos. Isso ajuda a entregar treinamento em ética e conformidade consistente e de alta qualidade.

Como a HeyGen facilita a ampliação do nosso treinamento corporativo de conformidade?

A HeyGen permite que as organizações produzam eficientemente um grande volume de vídeos de treinamento com qualidade consistente. Ao utilizar avatares de IA e uma extensa biblioteca de mídia, você pode facilmente atualizar e distribuir vídeos de conformidade por toda a sua força de trabalho, apoiando as necessidades contínuas de treinamento dos funcionários.

