Crie Vídeos de Obtenção Ética que Conquistam Confiança

Demonstre seu compromisso com a obtenção responsável e transparência aproveitando os avatares de IA da HeyGen para conteúdo de vídeo envolvente e profissional.

Prompt de Exemplo 1
Crie um explicativo animado conciso de 30 segundos direcionado a novos clientes, desmistificando o que realmente significa obtenção responsável e destacando a transparência de uma empresa em suas práticas éticas. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, moderno e orientado por infográficos, utilizando cores vibrantes e narração clara e concisa. Empregue os avatares de IA da HeyGen para apresentar as informações de forma envolvente e consistente ao longo do vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Produza um mini-documentário envolvente de 60 segundos para parceiros B2B e investidores, ilustrando uma parceria sustentável bem-sucedida com um fornecedor chave e demonstrando o impacto positivo das práticas éticas. O vídeo deve ter um tom profissional e inspirador, com visuais cinematográficos de alta qualidade, intercalados com visualizações de dados e entrevistas com especialistas, apoiados por uma narração autoritária. Utilize a geração de narração da HeyGen para adicionar uma narração polida que aumente a credibilidade da mensagem.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de chamada para ação de 30 segundos atraente para jovens consumidores socialmente conscientes, incentivando-os a apoiar marcas dedicadas à sustentabilidade e produção ética. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente impactante, com cortes rápidos, imagens vibrantes e sobreposições de texto impactantes, ao som de uma trilha sonora moderna e animada. Garanta acessibilidade e maximize o impacto, mesmo no mudo, usando o recurso de Legendas/legendas da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Obtenção Ética

Produza facilmente vídeos impactantes que demonstrem seu compromisso com práticas éticas e transparência em sua cadeia de suprimentos usando as ferramentas de IA da HeyGen.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo sua narrativa detalhando suas iniciativas de obtenção ética. Em seguida, selecione um "avatar de IA" para ser seu apresentador, dando vida à sua mensagem com uma presença profissional na tela.
2
Step 2
Selecione um Modelo
Escolha entre "modelos de vídeo impulsionados por IA" projetados para comunicações corporativas ou construa seu vídeo a partir de uma tela em branco. Esses modelos fornecem uma base sólida para transmitir rapidamente sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Visuais e Branding
Personalize seu vídeo com "controles de branding (logo, cores)" para manter uma identidade corporativa consistente. Integre visuais da biblioteca de mídia/suporte de estoque para comunicar poderosamente seu compromisso com a "narrativa" em torno de práticas éticas.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Automaticamente "gere narração" a partir do seu roteiro usando diversas vozes de IA. Em seguida, adicione facilmente "legendas" para garantir acessibilidade e clareza para seu público, comunicando efetivamente suas práticas éticas.

Destaque Iniciativas de Obtenção Responsável

Destaque Iniciativas de Obtenção Responsável

Produza vídeos envolventes para destacar o compromisso da sua marca com a obtenção responsável e parcerias sustentáveis, construindo confiança com as partes interessadas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos impactantes sobre obtenção ética?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos impactantes sobre obtenção ética transformando seu roteiro em conteúdo envolvente. Utilize as poderosas ferramentas de IA da HeyGen e os modelos de vídeo impulsionados por IA para contar a história única da sua marca sobre parcerias sustentáveis e obtenção responsável com facilidade.

Quais recursos a HeyGen oferece para melhorar a transparência na narrativa de sustentabilidade?

Os Avatares de IA e o Ator de Voz de IA da HeyGen podem representar autenticamente sua marca, trazendo clareza e transparência para sua narrativa de sustentabilidade. Melhore ainda mais a acessibilidade e compreensão com o Gerador de Legendas de IA integrado para todo o conteúdo de suas práticas éticas.

Posso usar os modelos da HeyGen para produzir vídeos únicos sobre práticas éticas?

Com certeza. A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de vídeo impulsionados por IA que você pode personalizar para refletir suas práticas éticas específicas e identidade de marca. Isso permite a criação de vídeos personalizados e uma narrativa de marca forte em torno do seu compromisso com a sustentabilidade.

Por que escolher a HeyGen para criar vídeos envolventes sobre obtenção responsável?

A HeyGen é a ferramenta de IA ideal para criar vídeos envolventes sobre obtenção responsável porque combina geração de Texto-para-vídeo intuitiva com Avatares de IA realistas. Essa combinação poderosa permite a produção eficiente de conteúdo de vídeo de alta qualidade que comunica efetivamente seu compromisso com a obtenção ética.

