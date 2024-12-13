Crie Vídeos de Treinamento ESG com Avatares de IA Facilmente
Desenvolva módulos de microaprendizagem que ressoem. Aproveite avatares de IA para entregar conteúdo de treinamento ESG com marca e multilíngue para uma comunicação corporativa aprimorada.
Desenvolva um vídeo explicativo atraente de 45 segundos destacando as mais recentes iniciativas ESG da sua empresa, como redução de resíduos ou envolvimento comunitário. Direcione este vídeo para funcionários existentes e partes interessadas internas, empregando um estilo profissional e visualmente rico com música de fundo inspiradora, utilizando a extensa biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para integrar imagens relevantes e gerar uma narração clara para uma forte comunicação corporativa.
Para gerentes e líderes de equipe, é necessário um vídeo de treinamento informativo de 90 segundos para detalhar as atualizações recentes na política ESG da sua empresa ou regulamentos de conformidade. O estilo visual deve ser limpo e explicativo, incorporando texto e gráficos na tela, com um avatar de IA autoritário fornecendo orientações claras. Garanta a retenção ideal de conhecimento usando o recurso de legendas da HeyGen para apoiar as informações detalhadas.
Produza um vídeo dinâmico de 30 segundos com chamada para ação, inspirando todos os funcionários a participar de um próximo programa ESG em toda a empresa ou evento de voluntariado. Este vídeo deve ser rápido e motivacional, usando os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para montar rapidamente visuais impactantes, garantindo amplo alcance e engajamento ao usar seu redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Treinamento com Criação de Cursos Escalável.
Produza rapidamente inúmeros vídeos de treinamento ESG para educar uma força de trabalho global de forma eficaz.
Aumente o Engajamento dos Funcionários no Treinamento.
Melhore a retenção de conhecimento e a participação dos alunos em módulos ESG por meio de conteúdo de vídeo interativo impulsionado por IA.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento ESG para minha organização?
O Gerador de Vídeos de IA da HeyGen simplifica significativamente o processo de criação de vídeos de treinamento ESG envolventes. Ele transforma seus roteiros em conteúdo de vídeo polido usando avatares de IA e narrações profissionais, reduzindo o tempo e o esforço de produção.
Quais opções criativas a HeyGen oferece para conteúdo ESG com marca e comunicação corporativa?
A HeyGen oferece ferramentas criativas robustas, incluindo cenas personalizáveis e cenas com marca, permitindo que você integre o logotipo e as cores da sua empresa. Isso garante que seus vídeos de treinamento ESG se alinhem perfeitamente com sua estratégia de comunicação corporativa e identidade de marca.
A HeyGen pode melhorar a retenção de conhecimento e o engajamento dos funcionários com módulos de microaprendizagem?
Absolutamente, a HeyGen é projetada para aumentar a retenção de conhecimento e o engajamento dos funcionários. Nossos Porta-vozes de IA, combinados com recursos como narrações multilíngues e legendas, tornam os módulos de microaprendizagem mais dinâmicos e acessíveis para todos os funcionários.
Como funciona o recurso de texto para vídeo da HeyGen para gerar vídeos explicativos sobre tópicos ESG?
A HeyGen utiliza tecnologia avançada de texto para vídeo, permitindo que você converta qualquer roteiro escrito em vídeos explicativos ESG atraentes. Basta inserir seu texto, e a HeyGen gerará conteúdo de vídeo profissional completo com avatares de IA, narrações e elementos visuais automaticamente.